2017-01-21 12:00:00.0

Bobingen Motorradfahrer kracht gegen Fahrschüler

Ein 20-Jähriger übersieht beim Überholen in den Stauden ein entgegenkommendes Auto. Der Unfall hat für den jungen Mann nicht nur finanzielle Konsequenzen. Von Uschi Rieger

In den Stauden gibt es immer wieder Unfälle mit Motorradfahrern, häufig geschehen diese auf der Bergrennstrecke zwischen Mickhausen und Klimmach. Doch auch auf anderen Strecken in dem waldreichen, hügeligen Gebiet kracht es immer wieder. Ein junger Motorradfahrer stand vor dem Augsburger Amtsgericht, weil er zwischen Waldberg und Reinhartshausen einen schweren Unfall verursacht hat.

Bereits „gepackt“ hatte der 20-jährige Motorradfahrer seinen Angaben nach einen Traktor. Nun wollte er noch schnell den mit etwa 70 Stundenkilometer vor ihm fahrenden Mercedes überholen. Da er die Strecke sehr gut kannte, wusste er auch um die im Wald gelegene, lang gezogene Rechtskurve. Noch vor dem Überholvorgang hätte er extra „durch die Bäume geguckt“, ob er mit Gegenverkehr rechnen müsse, erinnerte sich der junge Mann. Dann aber sei alles sehr schnell gegangen und hätte eine Art Kettenreaktion ausgelöst.

Fahrschüler hatte eine seiner ersten Stunden

Denn während des Überholvorgangs sei ihm ein Auto entgegengekommen, worauf er mit seinem auf 40 PS gedrosselten Kleinkraftrad auf die rechte Straßenseite ziehen wollte. Dabei sei er aber so in Schräglage geraten, dass er mit seinem Motorrad umfiel und in die linke Seite des entgegenkommenden Wagens rutschte. Wie sich herausstellte, war es ein Fahrschulauto, an dessen Steuer ein junger Mann saß, der eine seiner ersten Fahrstunden hatte. Die Situation schnell erkannt hatte der Fahrlehrer, der sofort das Auto abbremste. Dieser war überzeugt, dass die Kurve „nicht zum Überholen geeignet ist“. Die Schürfwunden des Motorradfahrers wurden im Krankenhaus versorgt. Der 20-Jährige verzichtete an jenem Septembertag auf seine Lederkombi, da er nur zum Einkaufen wollte.

An dem von einem Bekannten ausgeliehenen Fahrschulwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 15000 Euro, aber auch das Motorrad ist nicht mehr zu benutzen. „Ich war nur geschockt, aber nicht für alle Zeiten, denn mittlerweile habe ich meinen Führerschein“, sagte der einstige Fahrschüler, der nur sehr kleine Schürfwunden an den Händen beklagte.

Führerscheinstelle behält sich noch Schritte vor

Offen räumte der Angeklagte ein, dass er sich bei dem Überholmanöver wohl überschätzt hätte. „Der war vor allem aufgeregt und sorgte sich um die anderen Beteiligten“, sagte die Sachbearbeiterin. Ein gutes Zeugnis stellte auch der Mitarbeiter der Jugendhilfe dem 20-Jährigen aus. Inzwischen fahre der Angeklagte nicht mehr Motorrad, allerdings benötige er sein Auto, um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen.

Jugendrichterin Ortrun Jelinek folgte – abgesehen von einem einmonatigem Fahrverbot – dem Antrag von Staatsanwältin Kathrin Schmid. Jelinek verurteilte den jungen Mann wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldauflage in Höhe von 200 Euro an eine gemeinnützige Organisation sowie zu einem Fahrsicherheitstraining, um etwa sein theoretisches Wissen zu vertiefen. Allerdings hält sich wohl die Führerscheinstelle noch entsprechende Schritte vor. Jelinek tadelte die Fahrweise des 20-Jährigen, lobte aber auch das Verhalten des jungen Mannes, der sich gleich nach dem Unfall bei dem Fahrschüler via Facebook entschuldigte. Das Urteil ist rechtskräftig.