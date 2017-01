2017-01-29 17:12:00.0

Augsburg Mühlbachbrücke wird erneuert

Im Vorfeld der Arbeiten müssen in Pfersee zwei Bäume gefällt werden.

Das Tiefbauamt erneuert ab Mai die Brücke über den Mühl-/Hettenbach in der Hans-Adlhoch-Straße in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen Schule. Direkt am vorhandenen Bauwerk stehen auf der Nordseite zwei Bäume, ein Ahorn und eine Weide, die im Zuge der Baumaßnahme entfernt werden müssen.

Wie die Stadt mitteilt, wurde die Fällung mit dem Amt für Grünordnung und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Sie erfolgt Anfang Februar – also außerhalb der Vogelbrutzeit. Im weiteren Umfeld der Brücke stehen außerdem Baumpflegemaßnahmen an, um die erforderlichen Lichträume für den Baubereich zu schaffen.

Breite der Brücke bleibt

Die derzeitige Brücke wurde 1928 erbaut. Wie sich herasusgestellt hat, ist das Bauwerk inzwischen so geschädigt, dass sich eine Reparatur und Instandsetzung aus Sicht der Stadt nicht mehr lohnen würde. Es wird komplett abgebrochen. Die Breite der Brücke soll sich beim Neubau nicht ändern. Wie bisher wird es auf beiden Seiten einen Gehweg von 2,50 Metern Breite geben. Die Fahrbahnbreite beträgt 7,50 Meter – ein ebenfalls unverändertes Maß.

Während der Bauarbeiten muss die Hans-Adlhoch-Straße für den Verkehr gesperrt werden. Die Stadt will in dieser Zeit eine Umleitung einrichten.