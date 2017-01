2017-01-03 15:50:31.0

Augsburg Müll-Bilanz: Einen Abend böllern, elf Tonnen Abfall

Elf Tonnen Abfall sind am Silvesterabend in Augsburg liegen geblieben. 130 Stadtangestellte waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In München kam noch mehr zusammen. Von Matthias Stockinger

130 Mitarbeiter der Stadt waren am Montag damit beschäftigt, die Reste der Augsburger aufzuräumen, die ihre Feuerwerkskörper und Flaschen auf den Straßen liegen gelassen haben. Insgesamt kamen elf Tonnen an Silvesterabfall zusammen, sagt Alfons Stegmann vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb.

An Neujahr selbst lässt die Stadt nur gefährliche Stellen aufräumen, sagt Stegmann. Diese Praxis habe sich bewährt, da sich viele Bürger und Gastronomen an diesem Tag noch selbst um ihren Müll kümmern. 130 Mitarbeiter waren dann am ersten Tag unterwegs, um das wegzuräumen, was dann immer noch liegen geblieben ist. Wegen des Schneefalls konnten die Aufräumarbeiten noch nicht abgeschlossen werden.

Deutlich mehr Müll in München

Die Müll-Bilanz des Silvesterabends lässt sich allerdings bereits abschätzen: Insgesamt etwa elf Tonnen Abfall kamen im Stadtgebiet zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr sei das laut Stegmann relativ weniger. Vergleicht man die letzten beiden Silvesterabende mit den Jahren davor, habe die Müllmenge erheblich zugenommen.

Kein Vergleich ist diese Müllmenge in Augsburg zu dem, was in München angefallen ist: 50 Tonnen Böller, Flaschen und Raketen sammelte die Straßenreinigung dort ein. 140 Mitarbeiter der Stadt waren dort an Neujahr im Einsatz. (mit dpa)