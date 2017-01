2017-01-02 21:08:00.0

Augsburg Nach Messerstich: Täter ist auf der Flucht

Nach einem Messerstich in Ulmer Straße verschwindet der Täter mit dem Zug. Doch er kann nicht weit gefahren sein.

Die Augsburger Polizei sucht weiter nach einem Mann, der am Neujahrsmorgen einen anderen Mann mit einem Taschenmesser verletzt. Das Opfer erlitt Verletzungen am Oberschenkel. Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 6.15 Uhr in der Ulmer Straße in Oberhausen. Der Tatverdächtige konnte noch nicht ermittelt werden.

In Neusäß ausgestiegen?

Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg er nach der Tat den einen Zug in Richtung Günzburg. Diesen muss der Messerstecher aber offenbar in Neusäß verlassen haben, weil ab Westheim im Zug kontrolliert wurde. Vom Täter, der mit einem roten Schweizer-Taschenmesser bewaffnet war, liegt folgende Beschreibung vor: 1,80 Meter groß, schlank, er hat schwarze kurze Haare – oben länger, seitlich kurz geschoren und einen gepflegten Dreitagebart.

Der Täter dürfte eine Verletzung am linken Auge haben. Er sprach gebrochen arabisch, eventuell ist er kurdischer Herkunft. Zunächst hieß es, dass es sich um einen Iraker handeln dürfte. Bekleidet war er Mann mit einer schwarzen Hose, einer blauen Jacke mit Fellkragen und braunen Stiefeln. (möh)