Augsburg Nach Sex-Affäre: Prozess gegen Linus Förster beginnt bald

Sexueller Missbrauch und 1400 Kinderporno-Dateien: Im Fall um den ehemaligen schwäbischen SPD-Chef Linus Förster soll im September ein Urteil fallen. Von Holger Sabinsky-Wolf

Der ehemalige Landtagsabgeordnete und schwäbische SPD-Chef Linus Förster wird sich wegen einer ganzen Reihe von Sexualdelikten ab September vor Gericht verantworten müssen. "Der Strafprozess beginnt am 18. September und ist auf fünf Tage angesetzt", bestätigte der zuständige Richter Lenart Hoesch. Er ist Vorsitzender der Jugendkammer am Landgericht Augsburg. Der Fall Förster wird dort verhandelt, weil bei dem 51-jährigen Ex-Abgeordneten auch fast 1400 Kinderporno-Dateien gefunden worden sind. Das Urteil soll noch im September fallen.

Die Anklage listet mehrere Sexualdelikte auf. Der in strafrechtlicher Hinsicht gravierendste Vorwurf ist der "schwere sexuelle Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person" in zwei Fällen. Förster soll sich also laut Anklage zweimal an einer Frau vergangen haben, die zu diesem Zeitpunkt starke Medikamente eingenommen hatte und nicht Herrin ihrer Sinne war. Den Geschlechtsverkehr filmte Förster laut Staatsanwaltschaft heimlich mit.

Linus Förster sitzt in Untersuchungshaft

Solche heimlichen Sex-Videos soll der langjährige Landtagsabgeordnete in mehreren Fällen gemacht haben. Einer der Fälle hatte zum Beginn der Ermittlungen geführt: Als Linus Förster eine Prostituierte in Augsburg nackt filmte und sie dies bemerkte, kam es zum Streit. Die Asiatin nahm die Speicherkarte der Kamera an sich. Der Ex-Politiker soll sie beim Versuch, den Chip in einer Rangelei wieder zu bekommen, verletzt haben. Die Frau ging mit der Speicherkarte tags darauf zur Polizei und erstattete Anzeige.

Linus Förster heißt eigentlich Heinrich Linus Förster. Den "Heinrich" hat er allerdings abgelegt.



Förster wurde am 2. August 1965 in Augsburg geboren. Er ist somit 51 Jahre alt.



Er ging in Augsburg zur Schule, machte sein Abitur und studierte danach an der Uni Augsburg Politik, Geschichte und Volkswirtschaft.



Seine Doktorarbeit verfasste er zum Thema "Systemtransformation am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus".



15 Jahre lang war Förster Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg.



Seit 2003 saß der Augsburger für die SPD im Bayerischen Landtag. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Uni Augsburg.



Förster war im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Auschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Bundes- und Europaangelegenheiten der SPD-Fraktion und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zudem war er Mitglied im Landesvorstand der Bayern-SPD und Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben.



Privat sind Musik und Theater seine Welt. Er spielt in den Bands "Hopfenstrudel" und "Real Deal" die Backgroundgitarre.



Förster ist nicht verheiratet.

Eine langjährige Ex-Freundin von Förster, die Polizistin ist, erkannte den 51-Jährigen auf Fotos, die im Intranet der Polizei veröffentlicht worden waren. Mitte November vergangenen Jahres gab es eine Razzia in Försters Wohnung und in seinen Büros. Er legte alle Ämter nieder und trat aus der SPD aus. Mitte Dezember wurde der Politiker festgenommen. Seither sitzt Linus Förster in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Gablingen (Landkreis Augsburg).