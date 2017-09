2017-09-19 06:47:00.0

Augsburg Nach Zugunfall müssen Pendler weiter mit Behinderungen rechnen

In Augsburg sind am Montag zwei Züge zusammengestoßen, wobei vier Menschen verletzt wurden. Auch heute gibt es noch massive Behinderungen. Von Ina Kresse und Michael Hörmann

Nach dem Zugunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs ist die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth weiterhin gesperrt. Der Zugverkehr in Richtung Norden sei auch am Dienstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin der Bahn am Morgen. Fernverkehrszüge sollen über Ingolstadt umgeleitet werden, Regionalbahnen in Augsburg-Oberhausen und am Hauptbahnhof wenden. Die Bahn richtete zwischen beiden Stationen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, war am Dienstagmorgen noch unklar.

Am Montag waren zwei Züge an einer Weiche an den Längsseiten aneinander geschrammt. Einer der beiden war auf einer Rangierfahrt, im anderen befanden sich 13 Reisende. Drei von ihnen und ein Lokführer erlitten einen Schock.

Am Dienstagmorgen sollte ein Kran die umgekippten Waggons wieder aufstellen. Erst dann sei eine genaue Analyse des Schadens möglich, sagte die Sprecherin.

Die wichtige ICE-Verbindung zwischen München und Stuttgart war bereits am Montagabend wieder freigegeben worden.

Mittendrin war am Montag Angelika Bunjaku. Sie saß wie immer ganz hinten im Zug, links. Die 48-Jährige wollte wie so oft vom Bahnhof Augsburg-Oberhausen nach Kissing nach Hause fahren. Kurz vor dem Hauptbahnhof bremste die Bayerische Regiobahn (BRB) plötzlich ab. „Der Zug schaukelte. Ich dachte, der kippt jetzt gleich um.“ Das tat er zum Glück nicht.

Behinderungen auf Bahnstrecke zwischen Augsburg-Oberhausen und Hauptbahnhof

Nach dem Unfall wurde am Montag der komplette Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Oberhausen gesperrt. Seit Montagabend ist die Strecke in Richtung Ulm wieder frei. Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es hier aber weiterhin zu Verspätungen und Einschränkungen kommen.

Die Unfallstelle auf der Strecke in Richtung Donauwörth kann laut Deutscher Bahn erst am Dienstag geräumt werden. Pendler müssen sich auch am Dienstagvormittag noch auf massive Behinderungen einstellen.

Diesen aktuellen Stand gab die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen an:

Die Regionalexpresse der Relation München - Ulm verkehren wieder auf dem Regelweg ohne erforderlichen Umstieg.

Bei den Regionalbahnen der Relation München - Dinkelscherben ist ein Umstieg in Augsburg Hbf erforderlich.

Die Regionalexpresse der Relation Augsburg bzw. München - Nürnberg bzw. Treuchtlingen beginnen und enden vorzeitig in Donauwörth.

Ersatzweise verkehren Expressbusse zwischen Augsburg Hbf und Donauwörth.

Die Regionalbahnen aus Richtung Donauwörth beginnen und enden in Augsburg Oberhausen. Die Regionalbahnen aus Richtung München beginnen und enden in Augsburg Hbf.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Augsburg Hbf und Augsburg Oberhausen ist für Sie eingerichtet.

Die Regionalbahnen der Relation Augsburg - Meitingen sowie Augsburg - Gessertshausen entfallen.

Auch die Deutsche Bahn informiert hier auf dieser Website.

Züge stoßen in Augsburg zusammen In Augsburg ist am Montag ein Personenzug mit einem rangierenden anderen Zug zusammengestoßen. Es wurden vier Menschen verletzt. Foto: Michael Hochgemuth

Großaufgebot an Rettern rückte nach Zugunfall aus

Auch Holzbachstraße war am Montag abgeriegelt, damit die Einsatzkräfte freie Anfahrt zum Gelände hatten. Mindestens 50 Helfer der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Feuerwehren Haunstetten und Göggingen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei rückten aus. Schließlich wusste man zunächst weder, wie viele Menschen sich in den Zügen befanden, noch wie viele verletzt wurden.

Auch Richard Goerlich, Sprecher von Kurt Gribl, machte sich im Auftrag des Oberbürgermeisters ein Bild vom Unfallort. „Es war ein Glück, dass hier nicht mehr passiert ist“, sagten Friedhelm Bechtel von der Berufsfeuerwehr und die neue Chefin der Polizeiinspektion-Mitte, Eva Schichl unisono. Die beiden Züge fuhren zum Unfallzeitpunkt offenbar mit geringer Geschwindigkeit.

In Augsburg ist am Montag zwischen Hauptbahnhof und Oberhausen ein Zug der Bayerischen Regiobahn mit einem rangierenden anderen Zug zusammengestoßen.

Trotzdem hat es mächtig geknallt, berichtet Passagierin Martina Stanojevic, die im BRB-Zug saß und eigentlich nur von Oberhausen bis zum Hauptbahnhof fahren wollte. Fensterscheiben seien gesprungen, erzählte sie. Die 56-jährige Augsburgerin wurde nach dem Unfall zusammen mit den anderen Insassen vorübergehend in einem Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr betreut.

Ihr steckte der Schreck richtig in den Knochen. An Bord des Zuges brach nach der Kollision jedoch keine Panik aus. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers Bechtel verhielten sich die Passagiere bei der Bergung ruhig. „Wir konnten die Türen normal öffnen und halfen ihnen aus den Zügen.“

Verspätungen und Zugausfälle: Deutsche Bahn informiert Reisende in Augsburg

Die Folgen des Zugunglücks sind am Hauptbahnhof unmittelbar zu erleben. Auf der großen blauen Abfahrtstafel werden Wartende über Zugverspätungen und Zugausfälle informiert. Lautsprecherdurchsagen verweisen zudem auf die erheblichen Behinderungen. Die Bahn hat fast zehn Mitarbeiter kurzfristig organisiert, die für Reisende in der Empfangshalle als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Es geht dabei in erster Linie um Informationen zum eingerichteten Schienenersatzverkehr, der Bahn-Reisende per Bus vom Hauptbahnhof nach Oberhausen bringt, um von dort die Fahrt fortsetzen zu können.

Für viele Fernreisende geht es allerdings noch um ganz andere Fragen. Ob Anschlussverbindungen erreicht werden und welche Reisemöglichkeiten wegen der gesperrten Strecken zur Verfügung stehen. Am Informationszentrum vor dem Bahnhof hat sich daher ein lange Schlange gebildet. Viele Reisende sind mit Koffer unterwegs, nicht nur dies verbindet. Ein fragender Blick ist auf den Gesichtern ablesbar. Um manche Unannehmlichkeit ein wenig abzufangen, verteilen die Bahn-Mitarbeiter auch Verzehrgutscheine im Wert von zwei Euro.

Lioba Wiesmann aus Stuttgart ist eine Reisende, deren Zugfahrt am Augsburger Bahnhof jäh endete. Man habe im Zug erfahren, dass in Augsburg die Fahrt gestoppt und man vor Ort weiter informiert werde. Lioba Wiesmann war in München mit Ziel Stuttgart gestartet. Jetzt steht sie an der Haltestelle in der Viktoriastraße, die für den Schienenersatzverkehr eingerichtet wird. „Das Ganze ist schon etwas unübersichtlich, weil man mir gesagt, ich soll auf dem Vorplatz auf den Bus warten“, sagt sie. Wegen der Großbaustelle vor dem Bahnhof sei es jedoch kompliziert, den richtigen Standort überhaupt zu finden. Neben ihr steht Ursula Nagler aus Mertingen. Auch sie wartet auf den Bus nach Oberhausen. Sie bringt Verständnis für die Beeinträchtigungen auf: „Wenn so ein Unglück passiert, kann man nichts ändern.“ Nach ihrem Kenntnisstand sei in allererster Linie wichtig, dass nichts Schlimmeres auf der Zugstrecke passiert sei.

Bahnpolizei sucht nach Ursache für den Zugunfall in Augsburg

Die Bahnpolizei ermittelt nun, ob menschliches oder technisches Versagen hinter dem Unfall stecken. Ein Gutachter der Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle wurde eingeschaltet. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Unfallstelle erst im Laufe des Dienstags geräumt werden kann. Ein Bergungskran muss den Steuerwagen aus dem Gleis heben. Zudem wird geprüft, ob Oberleitung und Gleise beschädigt wurden.