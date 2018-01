2018-01-05 12:00:00.0

Nach dem Inferno hilft Fernando Almeida

Portugiese schickt dringend benötigte Güter nach der Brand-Katastrophe in sein Heimatland. Der Hochzoller schildert, wer ihm in Augsburg und dem Umland bei der Organisation unter die Arme greift. Von Silvia Kämpf

Ein Bild ist schrecklicher als das andere. Fernando Almeida wischt hektisch über das Display seines Smartphones, weil er sich nicht entscheiden kann, welches Bildmaterial die Situation am besten verdeutlicht. Verkohlte Tiere – Hasen und Ziegen – dokumentieren die Wucht der Feuersbrunst. Waldbrände sind den Menschen in seiner portugiesischen Heimat nicht fremd. Das Inferno, wie es sich Mitte Oktober des zu Ende gegangenen Jahres ereignete, war jedoch von einem nie da gewesenen Ausmaß.

Oliveira de Frades, eine Marktgemeinde von der Größe Friedbergs, nahm laut Almeida größten Schaden. Mittlerweile bereitet der 62-Jährige den dritten Hilfstransport vor. Denn manche Menschen verloren seiner Erzählung zufolge ihre gesamte Habe, standen von einem Tag auf den anderen vor dem Nichts. Im Nachbarort hätten beim Versuch, zu retten, was zu retten ist, allein neun Menschen ihr Leben verloren. Fernando Almeida zeigt sich erleichtert, dass er nach anfänglicher Funkstille seine Mutter wohlauf am Telefon erreichen konnte. Tragisch sind die Schicksale, die sich hinter seinen Erzählungen verbergen. Etwa das des örtlichen Feuerwehr-Kommandanten, der viele Häuser vor den Flammen bewahren half, sein eigenes aber verlor.

Viel ging verloren

Überhaupt hat die Feuerwehr von Oliveira de Frades und Umgebung viel verloren, weshalb sich Fernando Almeida nach Ersatz in Deutschland umsah. Löschfahrzeuge, Drehleitern und andere Geräte, die in Deutschland ausgemustert wurden, konnten schon vermittelt werden. Wenn er die Portugiesen fragte, ob sie Verwendung dafür haben, hörte er niemals ein Nein. Vom Diakonissen-Krankenhaus und vom Vincentinum habe er an die 40 Betten bekommen.

Hausrat und Möbel

Auch Matratzen, Rollatoren und Rollstühle fanden den Weg ins Krisengebiet. Die Firma Erwin Müller aus Buttenwiesen erklärte sich seinen Angaben nach spontan bereit, Wäsche und Bekleidung zu spenden. Markus Pölsterl beziehungsweise „Herr Holle“ steuerte Kopfkissen und Decken bei. Lagerraum stellte die Abschlepp-firma Jäger in Gersthofen zur Verfügung. Das Sozialkaufhaus „Kontakt“ half mit Hausrat und Möbeln weiter. Auch auf die Hilfe von Feuerwehr und Bereitschaftspolizei kann Almeida zählen. „Ich kenne viele Leute“, sagt der Hochzoller aus der Höfatstraße, „aber mit einer derartigen Hilfsbereitschaft habe ich auf Deutsch g’sagt nicht gerechnet.“

Erfahrung als Logistiker

Fernando Almeida kam im Alter von 16 Jahren nach Deutschland und blieb, während seine Eltern – Gastarbeiter in der Kammgarnspinnerei – in den 1980ern heimkehrten. Seine Deutschkenntnisse erwarb er eigener Erzählung zufolge „brockenweise“ bei der Ausübung gewisser Tätigkeiten im Elektrohandwerk. Seine Erfahrung als Logistik-Leiter macht sich heute bei der Organisation der Hilfstransporte bezahlt. Denn die wertvolle Fracht würden sie Unternehmer zum Nulltarif oder zum halben Preis transportieren.

Mittlerweile ist der dritte Transport in Vorbereitung. Doch bevor er den nächsten 40-Tonner auf die Reise schickt, will sich Fernando Almeida vor Ort ein Bild davon machen, was alles benötigt werde. Dazu wird er sich demnächst Jahres selbst auf den Weg in die alte Heimat machen.