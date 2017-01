2017-01-19 19:55:00.0

Bobingen Nach dem Schäferstündchen in Bobingen die Rechnung nicht bezahlt

Ein 40-Jähriger mietet sich mit einer verheirateter Frau zwei Tage in die Suite eines Hotels ein. Jetzt steht er vor Gericht. Von Uschi Rieger

Es sollten zwei romantische Tage und Nächte für den 40-jährigen Angeklagten und die verheiratete Frau werden. Doch es lief nicht alles nach Plan. Weil die Frau früher als geplant zu ihrer Arbeit antreten musste, reisten die beiden bereits um 3.30 Uhr ab. Das Problem: Sie haben die Rechnung für die Suite nicht bezahlt. Deswegen stand der 40-Jährige aus Baden-Württemberg nun vor dem Augsburger Amtsgericht.

Der Mann gab zu, dass er per E-Mail im Dezember 2015 Kontakt mit einem Hotel in Bobingen aufgenommen und dabei auch seine vollständige Adresse angegeben hatte. „Das hätte ich doch nie gemacht, wenn ich die hätte betrügen wollen!“, sagte er Richterin Susanne Hillebrand. Das Personal dachte, dass das Paar seinen Hochzeitstag feiern wollte, sie richteten die Business-Suite her und dekorierten diese mit einem Rosenstrauß.

Portion Pommes und diverse Apfelküchle

Zwei Tage ließen es sich die Verliebten in ihrer Suite gut gehen. Pro Nacht kostete das Zimmer 134 Euro. Deutlich günstiger war dagegen das Essen, das den beiden in die Suite gebracht wurde: Durch eine Portion Pommes und diverse Apfelküchle zum Preis von 7,70 Euro summierte sich der Schaden auf insgesamt 275,70 Euro.

Einen Strich durch die Planungen machte der Chef der Frau. So sollte sie sich bereits um 6 Uhr morgens in einem Supermarkt zur Arbeit melden. Früher als geplant musste die Abreise erfolgen. Die Rezeption war gegen 3.30 Uhr nicht besetzt, was die beiden laut Personal auch wussten.

Auf Mahnungen des Hotels nicht reagiert

Vor allem der Mann sei unter anderem bei der Anmeldung explizit darauf hingewiesen worden. Den Zimmerschlüssel warf der Gast zwar in das vorgesehene Postfach, aber an das Bezahlen dachte er nicht mehr. Nachdem der einstige Gast nicht auf die Mahnungen reagierte, nahm sich ein Rechtsanwalt der Sache an. Mittlerweile summiert sich der ausstehende Betrag auf 500 Euro.

Angeblich hatte er sich genügend Geld in die Taschen gesteckt. Allerdings vergaß er aus „lauter Schusseligkeit“, wie er sagte, die Rechnung zu bezahlen. Selbst auf Mahnungen des feinen Hotels reagierte er nicht, weil er doch gerade versuchte, sich eine Existenz mit einem eigenen Geschäft aufzubauen.

Angesichts der drei Vorstrafen – unter anderem wegen Betrugs – beantragte Staatsanwalt Andreas Kraus eine Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung sowie eine Geldauflage in Höhe von 700 Euro. Mehr die kontinuierliche Schadenswiedergutmachung hatte dagegen Richterin Hillebrand im Sinn. Nun stottert der 40-Jährige monatlich die Hotelkosten ab und zeigte sich zufrieden mit dem Urteil wegen Betrugs. „Das habe ich nicht anders verdient“, kommentierte er die dreimonatige Bewährungsstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die verheiratete Frau ist übrigens nicht vor Gericht erschienen, die sei nach Angaben des 40-Jährigen schwanger.