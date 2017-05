2017-05-30 12:03:25.0

Augsburg/Friedberg Nach teurer Party: Wirt muss auf Geld verzichten

Nach einer feucht-fröhlichen Feier gibt es Streit um die Rechnung. Warum ein Lokal in einem Prozess in Augsburg gegen einen Gast verliert.

Es ist ein klassischer Fall: In einem Lokal wird eine feucht-fröhliche Party gefeiert. Und hinterher ist derjenige, der dazu eingeladen hat, von der Getränkerechnung schockiert. Doch es lohnt sich, die Rechnung in solchen Fällen genau zu prüfen. Denn im Fall einer Geburtstagsparty in einem Friedberger Gasthaus hat das Augsburger Amtsgericht jetzt entschieden, dass der Wirt nicht die volle Summe bekommt, die er gefordert hatte.

Das Geburtstagskind hatte offenbar trinkfreudige Gäste eingeladen. Zu späterer Stunde wurden bei der Feier auch zahlreiche Schnäpse getrunken. Entsprechend saftig war dann auch die Rechnung: Fast 2000 Euro wollte der Wirt, zum überwiegenden Teil für Getränke. Doch der Veranstalter wollte so viel nicht zahlen. Er behielt 430 Euro zurück. Die Begründung: Seine Gäste, so argumentierte er, hatten nicht so viel getrunken, wie der Wirt behaupte. Der Gastronom wollte sich mit der gekürzten Summe nicht zufrieden geben und reichte deshalb eine Klage gegen den Kunden ein.

Der Gastwirt rechnete alleine ab

Doch damit hatte er keinen Erfolg. Die Klage sei abgewiesen worden, teilt Gerichtssprecherin Andrea Laser mit. Der Grund dafür: Der Wirt konnte laut Urteil nicht beweisen, dass alle in Rechnung gestellten Getränke den Gästen auch serviert wurden. Der Gastwirt legte im Prozess zwar eine zusammengefasste Strichliste der ausgegeben Getränke vor. Auf diese Liste hatte er die ursprünglichen Strichlisten der Bedienungen übertragen und so den Preis für die Getränke zusammengerechnet. Die Liste hatte er aber ohne Zeugen selbst angefertigt. Die ursprünglichen Strichlisten, die von den Bedienungen geführt wurden, waren nicht mehr da. Nach Ansicht des Gerichts hätte er diese aber zum Beweis dafür aufheben müssen, dass seine Rechnung richtig ist.

Was nicht vor den Gästen und sogar ohne die Kellner aufgeschrieben worden sei, sei nicht nachvollziehbar und könne daher auch nicht als Beweis dienen, so das Gericht in seiner Entscheidung. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (jöh)