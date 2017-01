2017-01-14 19:05:53.0

Augsburg Nachdenkliche Worte und Zuversicht beim CSU-Neujahrsempfang 2017

Sicherheit, Zusammenhalt, Werte und Zuversicht - die Themen haben den Neujahrsempfang der CSU-Stadtratsfraktion beherrscht. Ein Ehrengast hielt eine Rede mit unbequemen Wahrheiten. Von Ina Kresse

Die Sitzplätze im Oberen Fletz des Rathauses reichten nicht für alle Gäste des Neujahrsempfangs der CSU-Stadtratsfraktion am Samstagnachmittag. Rund 600 Augsburger waren gekommen. Einige von ihnen sicherlich auch, weil Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Ehrengast und Redner angekündigt war.

Neujahrsempfänge haben es so an sich, dass auch auf das vergangene Jahr zurückgeblickt wird. Geht es nach dem Fraktionsvorsitzenden Bernd Kränzle, geht das Jahr 2016 in die Geschichtsbücher von Augsburg ein. Zur Begründung zählte er ein paar Beispiele auf, was in Augsburg gemeistert wurde: die beschlossene Uni-Klinik, die Theatersanierung sowie das Projekt Mobilitätsdrehscheibe mit Linie 3 und der geplanten Linie 5. Neben all diesen Projekten habe die Fraktionsarbeit aber einen ganz anderen Hit gelandet. "Das war die Idee, sich um Grillplätze an der Wertach zu kümmern. Das hat uns die meisten Zuschriften von Bürgern gebracht", verriet Kränzle und erntete damit einiges Schmunzeln. Aber auch so etwas zählt neben den Großprojekten zur Gestaltung Augsburgs. Zum Thema Sicherheit kündigte Kränzle an, die Einrichtung weiterer Videoanlagen an öffentlichen Plätzen zu überprüfen. Die polizeiliche Aufklärungsquote in der Fuggerstadt sei sehr hoch, aber die CSU wolle auch ihren Beitrag zur Sicherheit leisten.

Das Thema innere Sicherheit griff auch Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich in seiner Rede auf. Er kritisierte, dass sich manche Gruppierungen nicht hinter die Polizei stellen würden. "Wir werden 2017 ein Gesetz auf den Weg bringen, das Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr besonders schützt. Das sind wir denjenigen schuldig, die uns schützen." Dafür erntete Ullrich viel Beifall. Zum Thema gemeinsame Werte sagte Ullrich, dass in Zeiten der Veränderung sich etwas nicht ändern dürfe: unter anderem die Religionsfreiheit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. "Innere Sicherheit, Steuern, Rente - es gibt vieles, was zu verbessern ist. Aber wir leben in einem guten Land. Nehmen Sie diese Zuversicht mit", sagte Ullrich den Gästen.

Kurt Gribl: "Ich bin dankbar, demütig und stolz zugleich"

Auch Oberbürgermeister Kurt Gribl warb für Zuversicht. "Wer nur Sorge und Probleme vorträgt, wird selten zu einem Zukunftsbeauftragten gewählt. Deshalb werden wir die Dinge in die Hand nehmen", versprach er und warf einen Blick auf die Entwicklung Augsburgs.

Man habe eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme wie noch nie. Augsburg sei hip und sympathisch geworden. Er erinnerte an die Bompeln oder den kleinen Roboter am Königsplatz. Das Interesse von Touristen an der Stadt steige. Stadtplaner aus der ganzen Republik kämen nach Augsburg. "Es tut so gut, das Gute und Sympathische zu sehen. Wir haben an Ansehen gewonnen." Er sei dankbar, demütig und stolz zugleich, dass vor allem die Augsburger selbst es sind, denen diese gute Entwicklung geschuldet ist. Er sei stolz auf die Friedensdemo der Bürger, auf die friedlichen Sommernächte und auf das, was die Menschen bei der Evakuierung der Innenstadt wegen der Fliegerbombe geleistet haben. "Die Sicherheit ist ein hohes Gut. Das haben wir in diesen Tagen gespürt." Gribl begrüßte in diesem Atemzug auch Martin Radons, einen der Sprengmeister. Er saß ebenfalls unter den Gästen des CSU-Neujahrsempfangs. Der Oberbürgermeister kündigte an, dass es am Samstag, 28. Januar, um 17 Uhr einen ökumenischen Dankesgottesdienst in der St. Anna-Kirche geben wird. "Wir wollen diesen Weg weitergehen. Ohne Bombe natürlich, aber mit Spirit und Gemeinsamkeit."

Beim Thema Flüchtlinge lobte Kurt Gribl die Bewältigung des Zustroms in Augsburg auch mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher. Aber man müsse auch realistisch schauen, was noch machbar sei und wo die natürlichen Grenzen seien. Man müsse auch auf die Sicherheit achten. Gribl sprach sich für mehr Videoüberwachung aus. Auch wenn die Frage der Aufrüstung nicht der springende Punkt sei. Der Oberbürgermeister sprach die Vorkomnisse in der Silvesternacht in Augsburg an. "Ich halte es für einen unerträglichen Zustand, wenn Hilfskräfte beschossen werden. "Und das ist keine Frage der Sicherheitstechnik, sondern des Anstands." Gewundert habe er sich über die Lautlosigkeit des Aufschreies danach. "Aber wir müssen aufschreien, wenn wir so etwas nicht wollen." Beifall brandete unter den hunderten Gästen auf.

Obergrenze und Solidarität mit den Herkunftsländern

Bundesminister Gerd Müller, der einst selbst etliche Jahre in Augsburg gelebt hat, stimmte neben viel Wortwitz auch nachdenkliche Töne an. Er appellierte, dass sich der unkontrollierte Zustrom an Flüchtlingen von 2015 so nicht mehr wiederholen darf. "Es ist uns ernst. So einen unkontrollierten Zustrom können wir in dieser Dimension nicht mehr bewältigen." Eindringlich erklärte er, warum Probleme vor Ort in den Herkunftsländern der Flüchtlinge gelöst werden müssen - und zwar mit Hilfe von Deutschland und anderen Ländern. Müller führte etwa vor Augen, dass sich die Bevölkerung in Afrika bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. "Das heißt, es werden zwei Milliarden Babys geboren. Diese Menschen brauchen Essen, Wasser, Energie und Arbeitsplätze." Für ihn gebe es nur eine Lösung: mit diesen Ländern zu kooperieren und die Entwicklung vor Ort voranzutreiben. Um diese Herausforderung zu bewältigen, brauche man laut dem Entwicklungsminister auch Privatinvestment und fairen Handel. Globalisierung müsse gerechter gestaltet werden.

Er erinnerte an die Ausbeutung der Weber auch in Augsburg vor 120 Jahren. "Genau diese Situation haben wir heute in Bangladesch und in afrikanischen Ländern. Es kann nicht sein, dass eine Näherin in Bangladesch eine Jeans für fünf Euro herstellt, die ein paar Tage später bei uns in einem Laden für 100 Euro hängt und die Näherin bekommt nur 15 Cent in der Stunde." Man müsse eine faire Wertschöpfungskette schaffen. "Obergrenze ja", sagte Müller. "Aber Solidarität mit den Ländern und eine faire Globalisierung."