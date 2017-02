2017-02-06 14:44:00.0

Augsburg Nashorn feiert ersten Geburtstag: Ein „Fläschchen“ für Kibo

Was schenkt man einem Nashorn zum ersten Geburtstag? Eine große Portion Milch, denn die liebt Nashorn Kibo im Zoo in Augsburg immer noch.

Er sieht längst nicht mehr wie ein Baby aus: Nashorn Kibo ist schon mehr als zehnmal so schwer wie bei seiner Geburt am 6. Februar 2016: Damals wog er 65 Kilogramm, zu Jahresbeginn 2017 waren es schon 650 Kilo. Doch eines liebt er auch noch als Einjähriger: sein Fläschchen. Zum ersten Geburtstag bekam er daher im Zoo eine Portion Milch aus der Flasche oder besser gesagt einem Eimer.

Am frühen Nachmittag war es so weit. Der Zoo feierte den Geburtstag seines Publikumslieblings. Gemeinsam mit seiner Halbschwester Keeva hatte Kibo maßgeblichen Anteil daran, dass im vergangenen Jahr mehr als 650.000 Besucher in den Zoo kamen.

ANZEIGE

Nashorn Kibo ist schon mehr als zehnmal so schwer wie bei seiner Geburt am 6. Februar 2016: Damals wog er 65 Kilogramm, zu Jahresbeginn 2017 waren es schon 650 Kilo. Doch eines liebt er auch noch als Einjähriger: sein Fläschchen.

Das kleine Nashorn war am 6. Februar 2016 zur Welt gekommen. Weil ihn seine Mutter Kibibi nicht trinken ließ, wurde er von Hand aufgezogen. Und obwohl er schon kräftig gewachsen ist, mag er noch immer seine Milchflasche. Bald ist der nächste Geburtstag, Halbschwester Keeva feiert am 17. Februar. (AZ)