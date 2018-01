2018-01-26 06:28:00.0

Kommentar Neue Hotels sind ein Gewinn für die Region

Augsburg übt auf Touristen hohe Anziehungskraft aus. Da wundert es nicht, dass Hotelketten wie "Leonardo Hotels" an den Lech ziehen. Warum das für Augsburg gut ist. Ein Kommentar. Von Michael Hörmann

Der Wirtschaftsraum Augsburg wächst, die konjunkturellen Eckdaten sind gut. In der Region lässt es sich gut leben. Die Stadt Augsburg hat eine hohe touristische Anziehungskraft.

Die Nähe zu München mag ebenfalls ein Vorteil sein. Diese Faktoren lassen erkennen, warum die Region ein interessanter Standort für Hotels ist. In der Vergangenheit wurde immer wieder beklagt, dass es in der Gesamtschau betrachtet zu wenige Hotelzimmer in der Stadt gibt.

Wenn nun also die Verantwortlichen des dann größten Hotels in Augsburg, "Leonardo Hotels", ihre Pläne in der Langenmantelstraße umsetzen, ist dies sicherlich ein Gewinn für die Region.

Wettbewerb unter den Augsburger Hotels schadet nicht

Für die bestehenden Hotels erhöht sich dadurch allerdings die Konkurrenzsituation. Wettbewerb schadet jedoch nicht. Die Investoren werben mit einem innenstadtnahen Standort. Gut erreichbar ist das neue Hotel auf alle Fälle.

Hotelpläne gibt es auch an anderer Stelle. Ein Messehotel steht nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste. Es würde das Messegelände noch eine Spur attraktiver machen. Platz wäre da. Doch vor einem Baubeginn gilt es, ein Problem zu lösen: Die Verkehrssituation an der Messe-Kreuzung muss dringend verbessert werden.

