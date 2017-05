2017-05-05 15:58:00.0

Augsburg Neue Spielplätze nicht nurfür Kinder

In der Stadt werden weitere Anlagen gebaut. Dabei haben die Planer auch die Eltern und Großeltern im Blick. Wo sich in den nächsten Monaten etwas tut Von Fridtjof Atterdal

Wann ist man eigentlich zu alt für den Spielplatz? Die Stadt meint nie und fokussiert sich bei ihrem Spielplatzprogramm vermehrt auch auf die ältere Generation, wie die Spielplatzexpertin des Amtes für Grünordnung, Tanja Ortolf, berichtet. Mittlerweile würde der Großteil der Spielstätten für die Altersgruppe von 0 bis 99 ausgeschildert – und auch die Angebote seien immer häufiger generationenübergreifend. Mit den Einteilungen für kleine, mittlere oder größere Kinder habe es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, so Ortolf. „Wenn der Spielplatz von zwölf bis 18 Jahren ausgeschildert ist und sich ein 20-Jähriger aufhält, gab es immer wieder Beschwerden“, so die Landschaftsarchitektin. Andere Städte wie München sähen mittlerweile komplett von Altersangaben ab.

270 Standorte gibt es im Stadtgebiet

Rund 270 Spielplätze gibt es derzeit im Stadtgebiet, der größte Teil für die Sechs- bis Zwölfjährigen. Angesichts der Fülle von neuen Wohngebieten in der Stadt sind in der letzten Zeit einige Spielplätze entstanden oder in Planung:

Olof-Palme-Straße Im Neubaugebiet an der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen ist ein generationenübergreifender Spielplatz entstanden. Ziel der Planungen war die größtmögliche Identifikation der vor Ort lebenden Menschen mit dem neu gestalteten Grünzug „Am Himmelweiher“. In unmittelbarer Nähe befinden sich neu gebaute Einrichtungen für betreutes Wohnen. Die Anlage soll nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch in besonderem Maß Erwachsene und ältere Mitbürger ansprechen und diese zum Verweilen, Beobachten, aber auch zur aktiven Betätigung animieren, so die Stadt. Es gibt neben Kinderspielgeräten auch einen Bewegungsparcours, verschiedene Spazierwege und einen Spielrasen.

Rumplerstraße Schon im letzten Jahr wurde die Skateranlage an der Rumplerstraße im Univiertel eröffnet. Hier sei man intensiv auf die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer eingegangen, bevor die Freizeitanlage, die sich vor allem an die Jugend richtet, geplant wurde, so Ortolf. Eine Besonderheit hier ist ein Container des Stadtjugendringes, von wo aus die Szene betreut wird und jederzeit ein Ansprechpartner für die jungen Leute vor Ort ist.

Wertachufer Auf dem Grundstück eines aufgelassenen Kleingartens an der Äußeren Uferstraße wird derzeit ein Spielplatz gebaut, „wo Jugendliche auch einmal Kräfte lassen können“, wie sich die Planerin ausdrückt. So gibt es hier auch eine Boulderwand für Kletterübungen, die Sitzsteine sind robust. Nach den Planungen der Stadt soll der Spielplatz im Juni eröffnet werden.

Flößerpark Im Rahmen des Projektes Flößerparkin Lechhausen ist geplant, einen Wasserspielplatz zu errichten. Wenn die Mittel vorhanden sind, könnte der Spielplatz 2018 gebaut werden. Die bereits vorhandenen Elemente wie Tischtennisplatte und der Spielplatz selbst sollen in den Park integriert werden.

Reesegelände Die Wohnbaugruppe Augsburg hat in Kriegshaber den im Sommer 2016 eröffneten Abenteuerspielplatz „Westlich des Abraxas“ geplant. „Ein sehr mutiger Entwurf, in dem die Kinder und Jugendlichen auch einmal ihre Grenzen erfahren können“, findet Ortolf. Ein weiterer Spielplatz nördlich der Ackermannstraße ist nach Aussagen der Wohnbaugruppe derzeit in Planung.

ÄußereLadehöfe In dem Neubaugebiet in der Nähe des Hauptbahnhofes hat der Investor aufgrund eines städtebaulichen Vertrages einen kleinen Spielplatz gebaut.

Provinostraße Gegenüber dem Textilmuseum ist ebenfalls auf Grundlage des Bebauungsplanes ein Spielplatz durch den Investor gebaut worden.

AmbergerWiese Der vorhandene Spielplatz im Textilviertel soll im Laufe des Jahres um einen Spielbereich für kleinere Kinder bis sechs Jahre erweitert werden. Der Planungsauftrag ist bereits 2016 vergeben worden, die Ausschreibungen sind für den Sommer 2017 geplant.

Manlichstraße Ein großer Aufwand wurde bei der Planung für die Generalsanierung des Spielplatzes Manlichstraße in Oberhausen betrieben, berichtet Ortolf. Hintergrund ist, dass der Spielplatz am Oberhauser Bahnhof im vergangenen Jahr abgebaut wurde, um einen Platz für die Süchtigenszene zu schaffen. Ein Ersatz soll eben in der Manlichstraße entstehen. Bei der Planung waren unter anderem das Stadtteilmanagement Oberhausen-Mitte und der Kriminalpräventive Rat der Stadt Augsburg eingebunden. Ziel sei es gewesen, die Anlage so zu gestalten, dass sich die Szene nicht auch hier ausbreitet. So gibt es keine Überdachungen, die Bänke sind „reduziert“, es wird auch kein hohes Buschwerk geben. Die Spielgeräte wie eine Hangrutsche und drehbare Holzblöcke werden auf einem Rundweg angelegt. Auch der Bolzplatz soll im kleineren Umfang erhalten bleiben. Anvisiert ist der Spielplatz im Laufe von 2018.

Schackstraße An der Schackstraße in Lechhausen soll im Laufe des Jahres der Belag des Bolzplatzes mit Holzhackschnitzeln erneuert werden.

Zwölf-Apostel-Platz Im Rahmen der Umgestaltung des Zwölf-Apostel-Platzes in Hochzoll wird der bestehende Spielplatz an der Mittenwalder Straße mit neuem Holzspielzeug ausgestattet. Dazu wird der alte Spielplatz zunächst abgebaut – erst nach Ende der Baumaßnahmen 2018 können hier die neuen Spielgeräte Einzug halten.

Botanischer Garten Eine Erweiterung mit rollstuhlgerechten Spielgeräten wie einer speziellen Schaukel ist im Herbst dieses Jahres im Botanischen Garten geplant. Im Rahmen der Inklusion sei man bemüht, behindertengerechte Spielgeräte anzuschaffen, berichtet Ortolf. Allerdings sei das aufgrund der hohen Kosten für solche Spezialgeräte oft nicht möglich. »Kommentar