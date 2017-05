2017-05-17 07:09:00.0

Augsburg Neue Ziele: Mit dem Fernbus geht es jetzt auch in die Niederlande

FlixBus erweitert sein Angebot ab Augsburg. Erstmals direkt per Fernbus erreichbar sind ab sofort Ziele in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg. Von Augsburg

Das Unternehmen FlixBus erweitert sein Reiseangebot ab Augsburg. Erstmals direkt per Fernbus erreichbar sind ab sofort elf Ziele in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg. Zweimal täglich geht es von Augsburg in die belgische Hauptstadt Brüssel und nach Antwerpen.

Zu allen anderen neuen Halten in der Benelux-Region wie Lüttich in der belgischen Provinz Wallonien, Den Haag an der niederländischen Nordseeküste oder Rotterdam in Holland können Reisende aus Augsburg einmal pro Tag gelangen, heißt es.

Ab Augsburg werden mittlerweile 150 Ziele direkt angesteuert

Viele der neuen Ziele werden über Nacht angefahren: Abfahrt nach Luxemburg (ab 29 Euro) ist jeden Abend um 20.35 Uhr an der Augsburger Haltestelle P+R Nord, die Ankunft am Luxemburger Bahnhof knapp acht Stunden später. Auch Brüssel, Antwerpen, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam Flughafen, Eindhoven und Herleen können Reisende ab sofort im Schlaf erreichen.

Ab Augsburg gibt es mittlerweile mehr als 150 Direktziele mit dem Fernbus in Deutschland und Europa. Mit einem Umstieg seien mehr als 1000 Halte erreichbar, teilt das Unternehmen mit. möh

