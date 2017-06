2017-06-01 12:05:00.0

Augsburg Neuer Titel für Augsburg: Die hundefreundlichste Großstadt

Ein Internetportal hat die attraktivste Großstadt für Hunde und deren Herrchen gesucht. Warum Augsburg in dieser Rangliste mal wieder den ersten Platz erobert hat.

Was gibt es nicht alles an Rankings und Statistiken: Top-Wirtschaftsstandort, lebenswerteste Stadt oder eben hundefreundlichste Stadt. Diesen Titel hat jetzt Augsburg abgeräumt. Hund und Herrchen fühlen sich in keiner der 25 größten deutschen Städte demnach so wohl wie in Augsburg, sagt das Internetportal betreut.de. Dort werden Helfer für den Haushalt, die Pflege oder eben die Hundebetreuung vermittelt.

Und warum hat Augsburg gepunktet? Die Stadt erreicht in allen vier Kategorien vordere Plätze - Hundespaziergang (2.), Hundebetreuung (5.), Tierärzte (7.) und Hundesteuer (1.). Vor allem beim letzten Punkt scheint Augsburg mit 84 Euro für den ersten Hund zu punkten. Zum Vergleich: In Wiesbaden sind laut der Studie dafür 180 Euro fällig.

Pluspunkt: Keine Leinenpflicht

Ein weiterer Pluspunkt sei der Punkt Hundespaziergang, wo Grünflächen, Lärm und Zahl der Giftköder gewertet werden. Für Augsburg spricht laut der Studie, dass Augsburg eine der wenigen Großstädte ohne eine generelle Leinenpflicht sei. Bis auf einige Ausnahmen dürfen sich Hunde frei bewegen. Bei der Wertung Tierärzte geht es um das Verhältnis Hunde zu Arzt, bei der Betreuung stützt sich das Portal auf seine Zahlen zu Betreuungsmöglichkeiten in Augsburg.

Augsburg erhielt nicht zum ersten mal einen Titel für Hundefreundlichkeit. Im Jahr 2011 war der Stadt der „Goldene Fressnapf“ verliehen worden. Damals hatte das Unternehmen Fressnapf 40 Großstädte ab 200000 Einwohnern in den fünf Bewertungskategorien Kotbeutelspender, Hundesteuer, Hundefreilaufflächen, ÖPNV-Transport sowie Leinenpflicht untersucht. (AZ)