2017-10-05 16:24:00.0

Augsburg Neues Fahrzeug fürs THW

Beim Sommerempfang in Göggingen erhielten erfolgreiche Junghelfer ihre Leistungsabzeichen.

Rund 90 Gäste aus Politik, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Polizei, Feuerwehren, befreundeten Organisationen und Mitgliedern der THW-Familie haben am Sommerempfang des Technischen Hilfswerks (THW) in Göggingen teilgenommen. Neben einem Rückblick über das Geschehen und der Ehrung verdienter Mitglieder, wurde an diesem Abend auch der neue Mannschaftslastwagen (MWL) der Katastrophenhelfer offiziell in Dienst gestellt.

Es ist Brauch beim THW in Augsburg, anlässlich der Indienststellung eines neuen Einsatzfahrzeugs, Gottes Segen im Rahmen einer ökumenischen Fahrzeugsegnung zu erbitten. Diakon Thomas Gröpl von der katholischen und Pfarrer Martin Kleineidam von der evangelischen Gemeinde Göggingen spendeten in einer feierlichen Zeremonie den Segen für den neuen Lastwagen.

Viele Einsätze absolviert

Dieter Seebach informierte die Gäste über die Aktivitäten im Ortsverband seit dem Sommerempfang 2015. Schwerpunkte waren dabei die Einsätze im Rahmen der Flüchtlingshilfe, der Hochwassereinsatz in Simbach am Inn, der Bombenfund in Augsburg mit der Evakuierung, die Unterstützung der Berufsfeuerwehr nach einem Dachstuhlbrand, sowie unsere Einsätze im Rahmen der THV-Bereitschaftsdienste auf der Autobahn. Weiterhin wurden die unermüdlichen ehrenamtlichen Aktivitäten der Helferinnen und Helfer im Ortsverband bei der Ausbildung, Verwaltung und sonstigen Maßnahmen hervorgehoben.

Seit 2012 besteht für die Junghelferinnen und Junghelfer der THW Jugend die Möglichkeit, an Abnahmen zur Prüfung von Leistungsabzeichen teilzunehmen. Diese dokumentieren den Leistungsstand der Jugendlichen und werden in den Stufen Bronze, Silber und Gold verliehen. Mitte Juli nahmen acht der Jugendlichen bei der Abnahme in Nördlingen teil. Für die bestandenen Prüfungen wurden nun den Jugendlichen die Urkunden übergeben: Die Urkunden für das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Elena Krämer, Lena Seebach, Theodor Pautler und David Hötzl. Die Urkunden für das Leistungsabzeichen in Silber erhielten Sarah Seebach, Alexander Miller, Fabian Siegel und Jannik Vogt.