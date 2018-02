2018-02-06 06:30:00.0

Augsburg Noch ein Hotel für Augsburg: 200 Zimmer an der Eichleitnerstraße

Noch ein neues Hotel für Augsburg: An der Eichleitnerstraße im Stadtteil Göggingen sollen ein Hotel und ein Boardinghaus entstehen. Von Michael Hörmann

In Augsburg entsteht ein weiteres Hotelprojekt. Im Stadtteil Göggingen soll in der Eichleitnerstraße 9, Ecke Peter-Dörfler-Straße ein Neubau errichtet werden. Die Fertigstellung ist für Mitte des Jahres 2020 vorgesehen. Der Hotelpächter wird hier unter dem Namen Arthotel ANA Living ein Boarding-House mit 52 Zimmern sowie unter dem Namen Super 8 ein Zwei-Sterne-Business-Hotel mit 152 Zimmern eröffnen. Die bestehenden Mietverträge für die Bestandsgebäude auf dem Grundstück laufen Mitte 2018 aus, heißt es; bislang ist dort die Firma Stonner. Sie hat in Kissing einen neuen Standort gefunden. Partner ist die Firma GS Star Gmbh. Mit den Bauarbeiten für den Hotelneubau soll direkt im Anschluss begonnen werden.

Das Unternehmen „Brixx Projektentwicklung GmbH“ mit Sitz in München und eine Münchner Family Office haben für das Hotelprojekt in Augsburg an der Eichleitner Straße zwei langfristige Mietverträge über 20 Jahre zuzüglich Optionen mit der GS Star abgeschlossen. Unter „Family Office“ versteht man eine Gesellschaft, die sich mit der Verwaltung privater Großvermögen befasst.

Hotel und Büros an der Eichleitnerstraße geplant

Der Neubau, der bis zu sechs Geschosse haben könnte, ist damit vor Baubeginn zu 100 Prozent vermietet, teilt der Investor mit. Es geht um eine Fläche von 7200 Quadratmetern. Das dazu gehörige knapp 10000 Quadratmeter große Grundstück wurde Mitte vergangenen Jahres gemeinsam von der Brixx Projektentwicklung und einem Münchner Family Office erworben. Neben dem Hotelneubau wird ein Gebäude mit flexibel nutzbaren Flächen für Büros entstehen. Dieses Gebäude soll veräußert werden.

Ende Januar war zudem bekannt geworden, dass in der Langenmantelstraße das größte Hotel der Stadt gebaut werden soll. Wie die Kette „Leonardo Hotels“ aus Berlin mitteilt, will sie zwischen der Straße und der Schwimmschulstraße einen siebenstöckigen Neubau mit insgesamt 235 Zimmern und 500 Betten eröffnen. Bislang ist dort das BMW-Autohaus, das nach Lechhausen umzieht. Das Hotel soll eine Dachterrasse haben, daneben sind unter anderem ein eigenes Restaurant, eine Bar, ein Konferenzbereich mit 360 Quadratmetern Fläche, ein Fitness- und Saunabereich sowie eine Tiefgarage mit 140 Plätzen geplant. Mit dem Bau soll begonnen werden, sobald die Planung abgeschlossen sei und die Baugenehmigung vorliege. Diese sei beantragt worden, heißt es von der Hotel-Kette. Fertig soll das Projekt Ende 2019 sein.

