2017-05-17 15:55:56.0

Modular-Festival 2017 Noch vier Wochen bis zum Modular: Das ist geboten

Das Augsburger Modular-Festival steht in den Startlöchern: Wer kommt? Was gibt's außer Musik? Und was kosten die Tickets? Alle Infos hier auf einen Blick.

Das Modular kommt: Im Kongress am Park findet vom 15. bis 17. Juni wieder das Augsburger Jugend- und Popkulturfestival statt. Was es dazu zu sagen gibt.

Musik: Die Höchste Eisenbahn, Kakkmaddafakka, RY X ...

Jede Menge Bands werden an den drei Tagen in Augsburg auftreten, 14 DJs sorgen auch nach den Konzerten für die passende Musik. Auf der Hauptbühne werden unter anderem Kakkmaddafakka, Moop Mama, Die Höchste Eisenbahn, RY X, Maeckes, Megaloh, Hundreds oder SXTN auftreten. Daneben treten viele lokale Größen, wie Endlich Blüte, Yawl, Carpet oder das Fräulein Brecheisen auf. Der Pop-Preis "Roy" wird bereits am Mittwoch, 14. Juni, im Rahmen einer Gala überreicht.

Alles zum Line Up 2017 gibt es auch auf der offiziellen Modular-Facebook-Seite:

Hier nochmal das gesamte Line Up 2017 auf einen Blick und bisschen aufgeschickt! Posted by MODULAR Festival on Donnerstag, 27. April 2017

Tickets: Gibt's noch!

Für das Modular-Festival 2017 gibt es noch Tickets. Wer an allen drei Tagen dabei sein will, zahlt 45 Euro im Vorverkauf, zuzüglich Gebühren. Ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Auszubildende und Juleica-Karteninhaber kosten 30 Euro. Tagestickets gibt es regulär für 20 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühren, ermäßigt für 15 Euro.

Hardtickets gibt es in Augsburg an folgenden Vorverkaufsstellen: im Kundencenter der Stadtwerke am Königsplatz und am Hohen Weg, bei Degree Fair Clothing, Glore sowie den Innenstadtfilialen der Bäckerei Wolf. Online-Tickets gibt es hier.

Drumherum: Viel zum Mitmachen

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot an Mitmachaktionen kontinuierlich ausgebaut. Schon im Vorfeld des Festivals stehen Kurse in den Bereichen Theater, Kunst, Fotografie, Upcycling und Malen an. Die Ergebnisse werden auf dem Festivalgelände präsentiert. Der Eintritt ist jeweils frei.

Während des Modulars wird es neben den bekannten Formaten wie Modular Kids, Popcollege oder Graffiti-Workshops auch neue Unterhaltungsmöglichkeiten geben, etwa eine Gaming Zone.

Auch sportlich ist was geboten: Neben Wettbewerben für BMX-Fahrer und Skateboarder kann sich der Nachwuchs ausprobieren.

Modular 2016 in Bildern: Wild feiern und gemütlich... Wild feiern oder gemütlich chillen auf dem Modular 2016. Das Festival in Bildern. Foto: Annette Zoepf

Und: Viel Essen

Hungrige Gäste des Modulars werden wieder mit Köstlichkeiten versorgt. Das Konzept, ausschließlich regionale Anbieter auf das Festival zu holen, geht in die dritte Runde. fla/ziss

Noch mehr Details zum Festival gibt es auch unter modular-festival.de

Lesen Sie auch:

Sommernächte und mehr: Im Juni wird Augsburg zur Feier-Zone

Festivals 2017: Hier spielt im Sommer die Musik

Das ist die Band des Jahres