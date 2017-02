2017-02-11 12:08:15.0

Region Notruf 112: Eine Nummer, viele skurrile Geschichten

Heute ist der europaweite Tag des Notrufes 112. Auch in der Region werden zahlreiche Notrufe abgesetzt, darunter auch einige skurrile. Was die Polizei so alles erlebt hat. Von Luisa Riß

Die 112 ist wohl eine der wichtigsten Telefonnummern überhaupt - eine Nummer, die Leben rettet - und zwar in ganz Europa. Und gerade weil der Notruf 112 so bedeutend ist, hat er einen eigenen Tag. Der 11. Februar, natürlich in Anlehnung an die 112, wurde zum europaweiten Tag dieser Rettungsnummer ernannt.

Eine gute Gelegenheit, um wieder einmal daran zu erinnern, wie das mit der 112 eigentlich funktioniert. "Denn wirklich erschreckend ist, dass in Deutschland nur etwa jeder Fünfte weiß, dass die 112 im Notfall in über 38 europäischen Staaten gewählt werden kann - unabhängig davon, ob Polizei, Rettung oder Feuerwehr gebraucht wird", so Friedhelm Bechtel, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg. Die 112 stellt automatisch eine Verbindung zur nächstgelegenen Notrufzentrale her. Welche Rettungseinheit letztlich den Notruf annimmt, kann in von Land zu Land varrieren. Aber das Entscheidende ist doch: In jedem Fall bekommt man bei einem Anruf unter der 112 Hilfe.

ANZEIGE

"In Augsburg läuft der Notruf 112 in der integrierten Leitstelle in Augsburg auf. Im Jahr werden dort über 300.000 Notrufe angenommen, da sind an die 1000 pro Tag", so Friedhelm Bechtel. Fest steht also, dass der Notruf auch in der Region oft gewählt wird. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht, nach Geschichten hinter der Nummer - witzig, skurril und schön.

Das dreckige Fahrschulauto

Von einem ganz aktuellen Vorfall am vergangenen Donnerstag kann Polizeihauptkommissar Siegfried Hermann vom Polizeipräsidium Schwaben Nord berichten. Gegen Mittag ging ein Notruf in der Polizeieinsatzzentrale ein, bei dem ein besorgter Fahrer mitteilte, dass er ein Auto gesehen hat, das in erheblichen Schlangenlinien von Binswangen in Richtung Wertingen unterwegs war. Wie viele Personen in dem Fahrzeug saßen, konnte der Anrufer nicht beantworten - das Auto war wohl so dreckig, dass man keine Insassen erkennen konnte.

Eine Polizeistreife machte sich umgehend auf den Weg und konnten bei der anschließenden Kontrolle feststellen, dass die Fahrerin und der Beifahrer schon mal nicht alkoholisiert waren. Der eigentliche Grund für die Schlangenlinien: Es handelte sich bei dem Fahrzeug um ein Fahrschulauto und die junge Dame absolvierte gerade ihre erste Fahrstunde.

Da piept's wohl

Auch Friedhelm Bechtel von der Augsburger Berufsfeuerwehr kann sich an so manch skurrilen Notruf erinnern. Einmal rief eine ältere Dame an und behauptete, dass sie ihren Herzschrittmacher piepsen hört, doch die Männer der Feuerwehr konnten das Rätsel schnell lösen: Der Rauchmelden war schuld.

Hilfe auf Umwegen

Im vergangenen Mai ging bei der Integrierten Leitstelle in Augsburg ein Notruf mit einer deutschen Handynummer ein. Eine Frau war kurz zuvor von einer polnisch sprechenden Bekannten angerufen worden, dass ein in Frankreich fahrender Bekannter Anzeichen eines Herzinfarktes hat und dringend Hilfe bräuchte. Die Anruferin nannte neben der französischen Autobahnnummer auch die genauen Koordinaten, so konnte in Augsburg der exakte Einsatzort in Frankreich ermittelt werden.

Dann wurde das Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende und europäische Fragen in Kehl kontaktiert und nur 15 Minuten nach dem Notruf in Augsburg war Hilfe für den Mann in Frankreich unterwegs.

Der Bergsteiger in Georgien

Am 18. September 2015 setzte ein Augsburger einen spektakulären Notruf ab: "Mein Bruder hat mich gerade mit seinem Satelliten-Telefon angerufen bzw. eine Nachricht geschickt. Er ist bei einer Bergtour in Georgien auf dem Berg Gora Uschba unterwegs. Er ist verletzt und braucht dringend Hilfe. Er befindet sich auf 3100 Metern Höhe, im Schnee in einem Basislager. Ein Zelt und Essen hat er bei sich. Die genauen Koordinaten habe ich auch", zitierte die Feuerwehr Augsburg den Anrufer.

Daraufhin wurde die Georgische Botschaft in Berlin und die Deutsche Botschaft in Georgien informiert. Außerdem wurden die Koordinatenangaben abgeglichen - der Verletzte konnte damit metergenau lokalisiert werden. 45 Minuten nach dem Anruf in Augsburg flog schon ein Rettungshubschrauber Richtung Gora Uschba.

Doch damit nicht genug: Das Wetter war am Unglückstag so schlecht, dass der Verletzte zwar gefunden, aber nicht gleich ins Krankenhaus geflogen werden konnte. Er musste bis zum nächsten Morgen medizinisch auf dem Berg versorgt und betreut werden. Friedhelm Bechtels Fazit: "Diese telefonische Rettungsaktion verdient meinen größten Respekt."