Augsburg Notruf abgewimmelt: Richterin verurteilt 53-jährigen Polizisten

Bei der Polizei geht der Notruf eines 16-Jährigen ein. Doch ein 53-jähriger Beamter wimmelt den Anrufer ab. Heute stand der Mann vor Gericht. Von Jörg Heinzle

Ein Jugendlicher wird zusammengeschlagen, weil die Polizei trotz eines Notrufs nicht kommt. Der Fall, der sich im Frühjahr vorigen Jahres abgespielt hat, hatte an diesem Donnerstag ein Nachspiel vor dem Augsburger Amtsgericht. Angeklagt war ein 53-jähriger Beamter, der in der Einsatzzentrale der Polizei arbeitet. Der Polizist soll, so die Ansicht der Staatsanwaltschaft, den 16-jährigen Jugendlichen am Telefon abgewimmelt haben. Der Vorwurf der Anklage hat sich nun bestätigt: Das Urteil lautet auf Körperverletzung im Amt durch Unterlassen.

Es ist der Dienstag nach Ostern als nachmittags der Notruf in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums eingeht. Der 16-Jährige berichtet, er befinde sich am Skaterplatz in Stadtbergen. Er werde von anderen Jugendlichen bedroht, sein Freund sei bereits geschlagen worden. Doch der Polizist am Notruf sieht offensichtlich keinen Anlass, schnell seine Kollegen dorthin zu schicken. Der Beamte sagt, es sei keine Streife verfügbar - obwohl das laut Anklage nicht stimmt. Dem Jugendlichen empfiehlt er stattdessen, den Skaterplatz zu verlassen oder zum nächsten Polizeirevier zu gehen.

Schläge und Tritte auf Skaterplatz

Das wäre die in Luftlinie rund zwei Kilometer entfernte Inspektion in Pfersee. Die Sache geht für den 16-jährigen Skater schmerzhaft aus. Die Jugendlichen setzen ihre Drohungen um. Der 16-Jährige gibt an, er sei von den Angreifern geschlagen und getreten worden, unter anderem gegen den Kopf. Auch noch, als er am Boden lag. Der Jugendliche erleidet diverse Prellungen, Blutergüsse und hat danach ein blaues Auge.

Im Prozess entschuldigte sich der Polizeibeamte für sein Verhalten. Er sagte: "Die ganze Geschichte tut mir leid. Es ist mir total peinlich." Der Junge habe am Telefon so ruhig geklungen, dass er nicht von einer Gefahrensituation ausgegangen sei. Als der Jugendliche dann noch gesagt habe, er gehe nicht weg, sei er sauer geworden und habe gar nicht mehr richtig zugehört. Es habe an diesem Tag noch weitere Beschwerden über sein Verhalten am Notruf gegeben. Er sei zu der Zeit leicht reizbar und schnell aufbrausend gewesen. Inzwischen sei der deshalb wöchentlich beim psychologischen Dienst der Polizei und arbeite das auf.

Polizist muss 6000 Euro zahlen

Die Staatsanwaltschaft ging im Prozess davon aus, dass der Beamte es vorsätzlich in Kauf nahm, dass dem Jugendlichen Prügel drohen. Rechtlich möglich wäre dafür theoretisch sogar eine Haftstrafe gewesen. Der Polizist sagte, er habe nicht vorsätzlich gehandelt. Er habe die Situation einfach falsch eingeschätzt.

Am Ende entschied sich das Gericht für eine Geldstrafe. Der Verurteilte soll 100 Tagessätze à 60 Euro, insgesamt also 6000 Euro, zahlen. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, gilt der Polizist somit als vorbestraft.

Der Beamte ist nach wie vor im Dienst, sitzt aber nicht mehr am Notruftelefon. Über mögliche disziplinarische Schritte entscheidet das Präsidium in aller Regel erst nach einem Gerichtsurteil. Polizeisprecher Thomas Rieger hatte bereits im Sommer, als unsere Redaktion den Fall öffentlich machte, betont: „Wir bedauern den Vorfall.“ Inzwischen hat sich auch der Polizist bei dem Jugendlichen entschuldigt und ihm ein Schmerzensgeld von 500 Euro zugesagt.