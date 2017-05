2017-05-05 18:34:00.0

Augsburg Oberhausen feiert das Kirschblütenfest: Das ist geboten

Oberhausen ist in das Kirschblütenfest gestartet: Am Freitagabend ging es los - was bis zum Sonntag noch alles auf dem Haller-Platz geboten ist.

Oberhausen feiert – und dies aus gutem Grund: Am Freitag begann am Helmut-Haller-Platz das Kirschblütenfest. Der Name orientiert sich an den Kirschbäumen in der Ulmer Straße. Bis Sonntag dauert das Programm. Am Freitagabend spielte die Band Dub a la Pub.

Mit dem Fest verfolgen die Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft der Vereine Oberhausen, nach Angaben der Vorsitzenden Hannelore Köppl ein Ziel: „Wir wollen den Platz vor dem Oberhauser Bahnhof im positiven Sinn beleben.“ Denn das Areal ist in den vergangenen Jahren vor allem als Treffpunkt der Drogen- und Alkoholikerszene in den Blickpunkt gerückt. Das Kirschblütenfest hingegen will alle Generationen und Schichten ansprechen. Bürgermeisterin Eva Weber sagte in ihrer rede, dass Oberhausen und der Platz zu Unrecht einen schlechten Ruf hätten. Stadtteil und Haller-Platz seien schön. Das Fest trage zur Identifikation der Oberhauser mit ihrem Stadtteil bei.

Wir geben einen Überblick, was alles geboten ist:

Samstag

Los geht es um 14 Uhr mit einem Familienprogramm mit Vorführungen und Mitmachaktionen. AEV-Spieler Alexander Thiel und -Sportmanager Duanne Moeser kommen um 14 Uhr zur Autogrammstunde. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe Revelling Crooks.

Sonntag

Während das Kirschblütenfest an den ersten beiden Tagen um 22.30 Uhr endet, ist zum Finale bereits gegen 17 Uhr Schluss. Dafür geht es am 7. Mai bereits am Vormittag um 11 Uhr mit einem Weißwurstessen los, das die Country-Band DB Rose und die Square Dancer Bavarian Stampers umrahmen. Um 15 Uhr kommt die Livemusik von einem Klavier, denn der Helmut-Haller-Platz ist eine Station des Streetpiano-Projektes.

Auf die Besucher warten an den drei Tagen verschiedene kulinarische Angebote. Für den Gastronomen Stefan Meitinger alias Bob ist das Kirschblütenfest der Auftakt in die Biergartensaison. Er stellt für das Liveprogramm eine überdachte Bühne zur Verfügung, die auch beim Festival „Sommer am Kiez“ vom 22. Juni bis 29. Juli, ebenfalls auf dem Helmut-Haller-Platz, zum Einsatz kommt. (bau, juw)