2017-02-03 12:19:00.0

Region Augsburg Österreicher (73) rast mit Blaulicht und Hupe auf der A 8

Der hatte es besonders eilig: Ein Rentner aus Österreich ist am Donnerstag mit illegal montiertem Blaulicht und Signalhupe über die A8 gerast - bis ihn die Polizei stoppte.

Auf der Autobahn 8 war am Donnerstag gegen 15.20 Uhr eine schwarzer Volvo im Bereich Dasing mit einem „falschen“ Blaulicht, Lichthupe und Hupe unterwegs. Ein Anrufer meldete der Polizei, dass sich der Fahrer in Richtung Stuttgart so Sonderrechte verschaffe, um schneller vorwärts zu kommen. Der Mann bedrängte dabei laut Polizei anderer Autofahrer durch dichtes Auffahren. Anderer Anrufer meldeten die gleichen Beobachtungen.

Blinklicht im Auto

Die Polizei konnte den Autofahrer am Parkplatz Streitheimer Forst Nord kontrollieren. Im Auto fanden sie ein LED-Blinklicht. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 73-jährigen Mann aus Österreich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0821/323-1910 zu melden. (AZ)