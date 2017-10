2017-10-27 15:35:00.0

Augsburg Ordensschwester hilft Mann mit einem Schuh

Die Polizei spricht von einem besonderen Fall der Nächstenliebe. Die Hauptrollen spielen dabei eine Ordensschwester und ein 76-Jähriger.

Die Polizei spricht von einem ganz besonderen Fall der Nächstenliebe. Die Hauptrollen spielen dabei eine Ordensschwester und ein 76-jähriger Mann, dem ein Schuh abhanden kam. Was war passiert? Der Senior aus Rheinland Pfalz war mehrere Tage zu Besuch bei einer Augsburger Bekannten. Als diese ins Krankenhaus musste, entschloss sich der Pfälzer wieder nach Hause zu fahren.

Schuh verloren

Auf dem Weg zum Bahnhof verlor er dann – warum auch immer - einen Schuh, pausierte deshalb am Rathausplatz und zog dort den noch verbliebenen Schuh aus. Einer Passantin, so die Polizei, fiel der nur noch mit Strümpfen bekleidete Mann auf und bot ihm ihre Hilfe an. Der Rentner gab der hilfsbereiten Frau daraufhin 50 Euro, damit sie ihm neue Schuhe kaufen konnte. Doch die Frau Passantin kam einfach nicht zurück. Dem Mann schwante übles und glaubte schon an Betrug, weshalb er nun die Polizei verständigte. Er konnte die hilfsbereite Passantin gegenüber den Beamten als ältere Frau mit einer Art “Schwesterntracht” beschreiben. Während der weiteren Abklärung des Sachverhalts kam dann plötzlich eine Ordensschwester eines Augsburger Klosters des Weges und brachte in einer Tüte verpackt ein Paar neue Turnschuhe mit. Sie entschuldigte sich für ihr langes Ausbleiben, aber sie musste insgesamt drei Schuhläden aufsuchen, um etwas Adäquates für den 76-Jährigen zu finden. Sogar Restgeld bekam der Rentner noch zurück, weil Schwester preisbewusst einkauft hatte. (möh)