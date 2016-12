2016-12-26 18:00:00.0

Augsburg Otto Holzers Andenken verblasst

Mitglieder des Hochzoller Bürgertreffs wollen das Grab des Ehrenbürgers in einen ansprechenden Zustand versetzen. Von Silvia Kämpf

Stadtteilübergreifend sind die Mitglieder des Bürgertreffs Holzerbau aktiv. Ein Dorn im Auge ist ihnen der zunehmend blasser werdende Zustand des Grabes des ehemaligen Stadtbaurats und Ehrenbürgers Otto Holzer auf dem Westfriedhof in Pfersee. Federführend mühen sich Holzer-Spezialist Wolfgang Tanzer, Gregor Lang und Alfred Hausmann um ein würdiges beziehungsweise würdigeres Andenken. Die Inschrift auf dem Grabstein sei zwar gemeißelt, über die Jahre aber zur Unleserlichkeit verwittert.

Reinigen und imprägnieren

Inzwischen haben die treibenden Kräfte aus Hochzoll einen Kostenvoranschlag beim Steinmetz eingeholt. Verwundert sind sie darüber, dass es immerhin rund 500 Euro kosten soll, die Lettern nachzuzeichnen. Die Firma Steinmetz Maier reagierte, wie es heißt, als einzige Firma auf die Bitte um eine voraussichtliche Kostenrechnung. Neben der Erneuerung aller Inschriften, Zeichen und Symbole – Winkel, Lot und Zirkel – würde sie den Grabstein reinigen und imprägnieren beziehungsweise versiegeln. Auch die Standfestigkeit des Steins würde überprüft und sichergestellt werden. Wüsste Alfred Hausmann nicht, wo sich die Grabstelle Otto Holzers befindet, die kleine Besuchergruppe hätte sie nicht gefunden und hätte bei Minustemperaturen noch lange gesucht. Gregor Lang als Vorsitzender des Vereins Bürgertreff Holzerbau ist überrascht, wie unscheinbar und klein das Grabmal des großen Augsburger Architekten ist. Um die verblassten Zeilen zu entziffern, lassen sich die Friedhofsbesucher auf die Knie nieder. Mit viel Mühe lesen sie „Otto Holzer Oberstadtbaudirektor“ und „Emilie Holzer geborene Berg“. Noch schwieriger wird es mit den Jahreszahlen.

Unter Denkmalschutz

Zunächst hatten die Vereinsmitglieder die Auflösung des Grabes befürchtet. Grabrechtsinhaber, sagen sie, sei die Stadt Augsburg. Doch die Stätte stehe immerhin unter Denkmalschutz, was die Auflösung verhindert. Dennoch sind sie der Meinung, dass das allein nicht reicht. „Die Stadt macht ein Ehrengrab, lässt an Allerheiligen Jahr für Jahr einen Kranz hinlegen“, sagt Alfred Hausmann, „und das war’s.“

Dabei zeugt der Westfriedhof mit seinem imposanten Eingangstor für sich vom Wirken Otto Holzers in der Stadt Augsburg. „Die Schnecken“ am Jugendstil-Portal, sagt Hausmann, seien ganz typisch. „Die hat er geliebt. Auch die Aussegnungshalle ist seiner Auskunft nach unverkennbar „Holzer“. Daran erinnert auch eine Keramiktafel – vergleichbar mit der am Holzerbau – an der Front, wenn auch die Jahreszahl nicht ganz korrekt ist.