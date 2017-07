2017-07-04 12:37:38.0

Lechflimmern Paar reist mit wenig Geld in dreieinhalb Jahren um die Welt

Zwei Freiburger reisen mit wenig Geld um die Welt. Dreieinhalb Jahre später kommt das Paar mit einjährigem Sohn zurück - und präsentiert seine Doku beim Lechflimmern in Augsburg. Von Jakob Stadler

Wenn Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier am Mittwoch von Freiburg nach Augsburg fahren, können sie über die Distanz wohl nur müde lächeln. Gerade einmal 350 Kilometer legen sie dann von ihrem Heimatort im Breisgau zur Fuggerstadt zurück, um dort am Mittwochabend auftreten. Beim Augsburger Lechflimmern präsentieren sie unter freiem Himmel ihren Dokumentarfilm „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ und erzählen von ihrer deutlich weiteren Reise.

Fast 100.000 Kilometer haben die beiden zurückgelegt, dreieinhalb Jahre waren sie unterwegs. Im Film und auf der Bühne berichten sie davon, wie sie Freiburg in Richtung Osten verlassen haben, wie sie bis nach Indien getrampt sind und wie ihr Sohn Bruno in Mexiko zur Welt kam. Der Kameramann und die Abiturientin hatten sich in einer Jugend-Filmgruppe kennengelernt. 2013 brachen sie gemeinsam auf in die Welt.

ANZEIGE

Weltreise ohne Flugzeug

Die Reise endete vergangenes Jahr im Sommer. Die letzten 1200 Kilometer, also den Weg von Spanien bis nach Freiburg, legten die Reisenden - seit Mexiko ja zu dritt - zu Fuß zurück. „Ich glaube, das war eine richtig gute Idee“, sagt Patrick Allgaier über diesen Fußmarsch. Dadurch hätten sich er und Weisser langsam anpassen können, an das Leben zu Hause, das sie dreieinhalb Jahre nicht gehabt hatten. Schon während der letzten Wochen bekamen sie immer wieder Besuch von Freunden, die einen Teil der Strecke mit ihnen liefen. „Dadurch hat es sich auch gar nicht so angefühlt, als ob wir so lange weg waren“, sagt Allgaier.

Doch das waren sie und sie haben viel gesehen. Unter anderem über Belgrad, Bukarest und Kiew ging es nach Moskau. Mit Stopps in Städten wie Teheran, Dehli und Peking reisten sie weiter bis nach Japan, von dort aus mit dem Schiff nach Mexiko. Ein Flugzeug haben sie dabei nie bestiegen. „Wären wir mit dem Flugzeug gereist, hätten wir nicht dieses Gefühl dafür bekommen, wie groß die Welt ist“, sagt Allgaier.

Deswegen war für sie auch klar: Über den Pazifik können sie nur mit dem Schiff fahren. „Wir haben zwei Jahre bis nach Japan gebraucht. Und dann mit dem Flieger zehn Stunden nach Mexiko? Das hätte einfach nicht gepasst.“ Einen weiteren Vorteil hat das langsamere Reisen: „Wir hatten nie einen wirklichen Kulturschock. Alles hat sich langsam verändert.“ So konnten sie sich immer auf das nur leicht veränderte Klima, das Essen und die Menschen einstellen. Es war eine Weltreise ohne Jetlag.

Nur fünf Euro am Tag ausgegeben

Die langsame Reisegeschwindigkeit schont auch den Geldbeutel. Nur fünf Euro am Tag wollten die beiden pro Person ausgeben. Am Anfang, als sie sich fast nur in fremden Autos mitnehmen ließen, war es sogar noch weniger. Für ihre Weltreise hatten sie vorher in Deutschland gespart, unterwegs arbeiteten sie immer wieder für Kost und Logis.

Heimweh hätten sie eigentlich nie gehabt, sagt Allgaier. Es habe auch keinen Moment gegeben, an dem sie kurz davor waren, die Reise abzubrechen. „Wir hatten Hochs und Tiefs“, sagt er. „Aber es war irgendwann so normal, diesen Reisealltag zu haben.“ Das habe sich gar nicht mehr angefühlt wie eine Reise, es sei einfach ein neuer Lebensabschnitt gewesen. „Dadurch haben wir das gar nicht hinterfragt.“

In drei Jahren und 110 Tagen um die Welt Waschen auf über 3000 Metern in Kirgistan, Juni 2013.

Die Situation änderte sich, als im Mai 2015, in Mexiko, Sohn Bruno zur Welt kam. Allgaier sagt: „Da hatten wir schon das Bedürfnis, das mit der Familie und den Freunden zu Hause zu teilen.“ Rund um die Geburt wurde das Paar für seine Verhältnisse ohnehin ungewöhnlich sesshaft. Für vier Monate mieteten die beiden ein Häuschen in Mexiko. Das war für viele ihrer Bekannten aus Deutschland eine Gelegenheit, sie zu besuchen. Bis die Weltreisenden aber wieder ins Breisgau kamen, sollte noch ein Jahr vergehen.

Ihre Doku ist ein Überraschungserfolg

Entstanden ist ein zweistündiger Dokumentarfilm. „Gerade durch das Trampen sind wir ganz nah an die Leute rangekommen. Viele haben uns eingeladen.“ So konnten Weisser und Allgaier den Alltag der Menschen hautnah miterleben. Dass sie – er, der Kameramann und sie, die überlegt hatte, Regie zu studieren – einen Film über ihre Reise machen würden, das stand schon vorher fest. Allerdings hatten sie gedacht, dass sie diesen vor allem ihren Freunden und Verwandten zeigen würden. Vielleicht würde sich ja etwas ergeben, vielleicht wäre ja ein Kino in Freiburg oder in der Nähe interessiert, das hatten sie schon gehofft.

Doch dass der Film nun deutschlandweit läuft und sie von einem Kino zum nächsten fahren, um ihre Dokumentation vorzuführen, damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Mittlerweile ist ihre Doku der erfolgreichste Film, der jemals in Freiburg angelaufen ist. Seit 8. Juni können ihn die Zuschauer jetzt schon sehen.

Dazu haben die beiden ein Buch veröffentlicht. Denn, wie Allgaier sagt: "Dreieinhalb Jahre auf zwei Stunden zu kürzen, war eine große Aufgabe." Im Buch gibt es daher noch weitere Geschichten, die es nicht in den Film geschafft haben - zum Teil auch, weil die Kamera aus war.

Am Mittwoch sind die Weltreisenden in Augsburg

Nun sind Weisser, Allgaier und ihr Sohn Bruno wieder auf Tour, und am Mittwoch (5. Juli) zu Gast in Augsburg. Beim Lechflimmern können die Zuschauer ihre Reisedoku unter freiem Himmel auf der großen Leinwand ansehen, zusammen mit den Protagonisten. Normalerweise stehen die beiden bei solchen Auftritten nach dem Film Rede und Antwort – in diesem Fall machen sie das schon vor der Filmvorführung. Sonst würde es zu spät werden. Denn beim Open-Air-Kino beginnt der Film erst in der Dämmerung und dauert daher fast bis Mitternacht.

Auch mehrere Kinos in der Region haben den Film in ihr Programm aufgenommen. Wer am Mittwochabend also keine Zeit hat, hat auch später noch Gelegenheit dazu, „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ zu sehen.