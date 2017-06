2017-06-13 11:17:00.0

Augsburg Plärrer-Bierzelte blockieren seit Wochen viele Parkplätze

Für die Plärrer-Wirte ist es günstiger, wenn sie die Hallen nicht ab- und aufbauen müssen. Pendler sind damit weniger glücklich. Was die Stadt dazu sagt. Von Jörg Heinzle

Das Bier fließt hier schon seit Wochen nicht mehr. Die drei Bierzelte stehen verlassen auf dem Festplatz. Vor fünf Wochen ist der Frühjahrsplärrer zu Ende gegangen. Während Karusselle und Buden längst wieder abgebaut sind, tut sich bei den Zelten nichts. Sie bleiben in diesem Jahr bis zum Herbstplärrer stehen. Die Wirte müssen sie in diesem Jahr nicht ab- und wieder aufbauen. Pendler, die ihre Autos auf dem großen Areal an der Langenmantelstraße abstellen und in die Straßenbahn umsteigen, parken derzeit vor und neben den drei Zelten.

Vor allem bei ihnen sorgt diese Situation für Verdruss, denn mitunter wird es dadurch auf dem Platz ziemlich eng. Auch andere nutzen das Plärrergelände als Parkplatz – etwa Gäste des Familienbads oder Besucher der Innenstadt. Ein verärgerter Internetnutzer schreibt: „Am Ende rätseln wieder alle, weshalb der Kunde im Internet bestellt oder auf der grünen Wiese einkauft.“ Eine weitere Folge ist: Ein Zirkusgastspiel ist, anders als sonst üblich, in diesem Sommer nicht möglich. Bei der Stadt ist man allerdings der Ansicht, dass der Platz für die Autos trotz der drei Bierzelte ausreicht.

16 Wochen liegen zwischen Frühjährs- und Herbstplärrer

Normalerweise müssen die Festwirte ihre Zelte immer abbauen – auch wenn mitunter zwischen dem Abbau nach dem Frühjahrsplärrer und dem Aufbau für den Herbst nur wenige Wochen liegen. Dieses Jahr habe die Stadt den Verbleib der Festzelte aber wegen der vergleichsweise kurzen Zwischenzeit genehmigt, lautet die offizielle Begründung. Wegen des schlechten Wetters war das Volksfest verlängert worden und dauerte bis 7. Mai, worauf Schausteller dankbar reagierten. Der für den Plärrer zuständige Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) wirbt ebenfalls um Verständnis. Er führt auch die Kosten für die Festwirte an: „Der Auf- und Abbau der Zelte würde einen unverhältnismäßig hohen Kostenfaktor ausmachen.“

Die Festwirte zahlen in der Zwischenzeit eine Standgebühr. Allerdings – da sie ja auch keinen Umsatz machen – deutlich weniger als während des Volksfestes. Eine genaue Summe konnte die Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion noch nicht nennen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bierzelte stehen bleiben dürfen. Zuletzt war das erst vor drei Jahren, im Sommer 2014, der Fall. Damals ging es nur um die beiden großen Zelte. Die Zeitspanne zwischen Frühjahrs- und Herbstplärrer war exakt gleich lang wie diesmal – nämlich 16 Wochen. Die Begründung für den Nicht-Abbau lautete damals: Beide Festwirte hatten sich mit der Bitte an die Stadt gewandt, ihre Festhallen stehen lassen zu können. Sie wollten die Zeit nutzen, um nötige Reparaturarbeiten an den Zelten zu erledigen.

Herbstplärrer in letzten beiden Sommerferien-Wochen

Im Jahr 2014 hieß es allerdings, die Regelung, dass die Zelte stehen bleiben, solle die absolute Ausnahme bleiben. Marktamtsleiter Werner Kaufmann sagte damals unserer Zeitung: „Das wird es danach so schnell nicht mehr geben.“ Nun gibt es die Erlaubnis doch schon schnell wieder. Gefeiert wird in den Zelten wieder ab Freitag, 25. August. An diesem Tag beginnt der Herbstplärrer. Das Fest fällt auf die letzten beiden Wochen der Sommerferien.