Augsburg Polizei ermittelt wegen Hakenkreuz auf Dach

Ein Nazi-Symbol auf einem Hausdach sorgt in Augsburg-Inningen für Verwirrung. Der Bewohner sagt, es handele sich um einen „Scherz“. Von Jan Kandzora

Das Hakenkreuz ist nicht gerade klein, vermutlich ist es über einen Meter hoch und breit. In Jahreszeiten, in denen die Bäume blühen, sieht man das Nazi-Symbol an dieser Stelle vermutlich trotzdem nicht auf Anhieb; durchaus möglich, dass es dann durch dichten Bewuchs für Blicke von außerhalb erst einmal verborgen ist.

Allerdings ist gerade Winter, und so erkennt man es ziemlich gut. Zu sehen ist es auf einem Hausdach in Inningen. Die Ziegel sind fast allesamt dunkel gefärbt, nur jene, auf denen das Nazi-Symbol prangt, sind es nicht. Sie heben sich deutlich ab.

Hakenkreuz auf Dach: Augsburger Polizei ermittelt

Der Fall beschäftigt nun die Polizei. Seit Samstag vergangener Woche ermittele man nach einem Hinweis, heißt es auf Anfrage. Es sei noch unklar, wie es dazu kam, dass das Hakenkreuz auf dem Dach zu sehen sei, und auch, wie lange es schon zu sehen sei. Es sei bislang noch nicht gelungen, mit dem Hausbesitzer Kontakt aufzunehmen.

Der Mann, der in dem betreffenden Haus lebt, ist auf Anfrage unserer Redaktion allerdings zu erreichen. Dass da „so eine Art Hakenkreuz“ auf seinem Dach zu sehen sei, wisse er, sagt er. Er selber sei dafür aber nicht verantwortlich. Freunde hätten vor einiger Zeit bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach das Symbol wohl mit einem Hochdruckreiniger hinterlassen. Das sei ein „Scherz“ gewesen. Als politische Meinungsäußerung sei es jedenfalls auf keinen Fall zu verstehen, sagt der Mann. Mit Rechtsextremen habe er nichts am Hut.