2017-10-08 16:55:00.0

Augsburg Polizei nimmt Raddieb in Gewahrsam

Mit einem offenbar unbelehrbaren Fahrraddieb hatte es Polizei in der Nacht auf Sonntag in Göggingen zu tun. Er landete im Arrest.

Mit einem offenbar unbelehrbaren Fahrraddieb hatte es Polizei in der Nacht auf Sonntag in Göggingen zu tun: Eine Streife bemerkte gegen 2.40 Uhr am Bahnhalt in der Friedrich-Ebert-Straße, wie sich ein 45-Jähriger an mehreren Rädern zu schaffen machte. Als der Mann dann davonradeln wollte, wurde er kontrolliert. Der alkoholisierte Mann gab laut Polizei zu, dass er das Rad stehlen wollte. Er wurde angezeigt, was ihn offenbar wenig beeindruckte. Kurze Zeit später fiel den Polizisten der Mann am gleichen Fahrradständer erneut auf, wie er anscheinend wieder auf der Suche nach einem Rad war.

Um weitere Straftaten des zunehmend aggressiver werdenden Beschuldigten zu verhindern, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. (skro)