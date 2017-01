2017-01-09 17:04:00.0

Augsburg Polizei rettet in Augsburg Betrunkene vor dem Erfrieren

Die Polizei rettet in Augsburg Betrunkene, die sich bei Minusgraden teils nicht mehr auf den Beinen halten können. Eine Frau wird schlafend im Schnee gefunden. Von Michael Hörmann

Betrunken und eiskaltes Winterwetter – das will nicht zusammenpassen. Die Polizei berichtet, dass sie zuletzt mehrfach alkoholisierte Personen zu deren eigenem Schutz zum Ausnüchtern in den Polizeiarrest gebracht hat. In einem Fall war es so, dass eine 46-jährige Frau bereits schlafend im Schnee gefunden wurde. Sie war nach Angaben der Polizei massiv alkoholisiert. Wie hoch der Promillewert gewesen ist, lässt sich nicht sagen: Die Frau verweigerte den Atemalkoholtest.

Bei zwei betrunkenen Männern, die im Stadtgebiet aufgegriffen wurden, sieht dies anders aus: Bei extremen Minustemperaturen mussten unter anderem ein 22-jähriger Mann mit knapp unter 1,8 Promille und ein 32-Jähriger mit rund 2,3 Promille in den Polizeiarrest verbracht werden, da sie sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten konnten.

Alle hatten einen festen Wohnsitz

Zu den näheren Umständen der aufgeführten Fälle informiert die Polizei weiter, dass alle drei Personen, die stark angetrunken waren, einen festen Wohnsitz haben. Es habe sich demzufolge nicht um Obdachlose gehandelt. Die Frau war übrigens in der Nacht auf Montag um 23.55 Uhr in der Donauwörther Straße gefunden worden.

Wenig Arbeit auf den Straßen

Abseits von Betrunkenen im winterlichen Augsburg bereitet die Verkehrssituation im Stadtgebiet den Polizeibeamten vergleichsweise wenig Arbeit. Die Autofahrer kommen offenbar gut den Straßenverhältnissen zurecht. Am Sonntagnachmittag gab es einen Verkehrsunfall, der mit dem Wetter in Verbindung zu bringen ist. Gegen 15.30 Uhr befuhren ein 28-jähriger Mann und seine 24-jährige Beifahrerin aus Merching mit einem grauen BMW die Berliner Allee in Augsburg Richtung MAN. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Eichendorffstraße, so die Polizei, kam ihnen ein dunkler Pkw entgegen. Fahrzeugtyp ist nicht bekannt. Da dieser Wagen ins Schleudern geriet, musste der BMW-Fahrer ausweichen und kam dabei selbst aufgrund der Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab.

Der 28-Jährige kollidierte frontal mit einem Baum. Die Beifahrerin erlitt eine Unterarm- und Brustbeinfraktur sowie oberflächliche Gesichtsverletzungen. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232710 wenden.