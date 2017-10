2017-10-18 15:00:00.0

Kommentar Polizei stellt Autos sicher: Diese Botschaft verstehen Raser

Wer andere wegen des eigenen Nervenkitzels in Gefahr bringt, soll die Härte des Gesetzes spüren. Die Beschlagnahmung von Autos nach illegalen Rennen ist eine deutliche Botschaft. Von Jörg Heinzle

Es ist eine deutliche Botschaft, die in der Szene ankommen wird: Polizei und Staatsanwaltschaft beschlagnahmen die Fahrzeuge dreier Raser, die sich auf der B 17 ein illegales Autorennen geliefert haben. Die Beamten kannten die neue Rechtslage, die es seit Ende September erlaubt, die Fahrzeuge solcher rücksichtsloser Renn-Teilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen. Und sie setzen sie konsequent um.

Das ist kein Akt der Willkür, sondern Gesetz. Vor Gericht können Autofahrer, die sich ein Rennen liefern, neuerdings auch zu Haftstrafe verurteilt werden. Und es kann die Einziehung der Fahrzeuge angeordnet werden. Das schmerzt viel mehr als eine Geldbuße von ein paar Hundert Euro und ein mögliches kurzes Fahrverbot, mit dem es bisher oft getan war.

Polizei muss beim Einziehen der Autos auf Verhältnismäßigkeit achten

Bei der Einziehung der Autos müssen die Gerichte die Verhältnismäßigkeit beachten. Das bedeutet: Nicht bei jedem Rennen wird man einem Beteiligten hinterher auch das Auto wegnehmen. Aber es ist auch schon schmerzhaft, einige Monate darauf verzichten zu müssen. Verbunden mit der Ungewissheit, ob man es je zurückbekommt

Längst nicht jeder, der gerne an seinem Auto schraubt und bastelt, ist ein Raser. Doch wer andere nur wegen des eigenen Nervenkitzels in Gefahr bringt, sollte die Härte des Gesetzes spüren. Das ist auch im Interesse all jener Auto-Fans, die sich an die Regeln halten.