2017-01-13 20:29:00.0

Region Polizei warnt vor betrügerischen Dachsanierern

Sie bieten angeblich dringend erforderliche Dacharbeiten an: Die Polizei warnt vor betrügerischen Dachsanierern und hat einen Verdächtigen ermittelt.

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, mit der seit einiger Zeit mehrere Männer durch die Region ziehen. Die Ermittler sprechen von ungefähr zwei Monaten, in denen im Landkreis und Stadtgebiet Augsburg betrügerische Dachsanierer unterwegs. Jetzt sei es gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die Täter sprechen im sogenannten „Reisegewerbe“ unvermittelt Hausbesitzer zu Hause auf angeblich dringend renovierungsbedürftige Hausdächer an. Anschließend bieten die mutmaßlichen Betrüger an, die Arbeiten sofort an Ort und Stelle durchzuführen. Die Handwerker führen dann auch mehrere Stunden Arbeiten durch, die sich nachträglich als nicht erforderlich und unsachgemäß herausstellen. Die Rechnungen in Höhe von mehreren tausend Euro würden sogleich bar abkassiert. Die Polizei sucht nun Hausbesitzer, die geschädigt wurden, sich aber noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Sie sollen Strafanzeige erstatten, heißt es.

Tipps von der Polizei

Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, gibt die Polizei folgenden Ratschlag:Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch enge zeitliche Vorgaben (zum Beispiel „Dieses Angebot gilt nur heute!“) auf keinen Fall unter Druck setzen. Weitere Tipps, wie Sie sich vor Betrug schützen können, gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 0821 / 323-3737 oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Frau sollte für Auto-Gewinn erst mal 900 Euro bezahlen

In Friedberg haben Trickbetrügerversucht, eine 66 Jahre alte Frau um 900 Euro zu prellen. Ein Unbekannter hatte ihr laut Polizei am Telefon den Gewinn eines Autos bei einem Preisausschreiben in Aussicht gestellt, wofür sie aber für Notar- und Transportkosten zuerst 900 Euro bezahlen solle. Die Frau schaltete die Kripo ein. Sie warnt vor Anrufenrn mit unterdrückter Telefonnummer (möh, gth)