Augsburg Polizei zeigt sich bei "Pegida"-Demo von zwei Seiten

Bei der „Pegida“-Kundgebung gehen Polizisten teils ruppig gegen Demonstranten vor. Doch erstmals sind auch Kommunikations-Teams im Einsatz, die gezielt das Gespräch suchen. Von Jörg Heinzle

Am Ende gibt es auf dem Rathausplatz sogar eine spontane Szene der Versöhnung. Eben noch haben gut ein Dutzend Aktivisten aus der linken Szene mit einer Sitzblockade einen Bus angehalten. Der Bus soll Anhänger der islamfeindlichen „Pegida“-Bewegung nach der Kundgebung am Samstagabend zum Hauptbahnhof bringen. Die Polizei räumt diese Blockade nicht mit Gewalt.

Stattdessen verhandeln mehrere Beamte längere Zeit mit den Demonstranten, bis diese freiwillig Platz machen. Direkt danach kommt ein Mann aus der linken Szene auf einen der Polizisten zu. Er sagt: „Sie sind der netteste Beamte, den ich je getroffen habe.“ Zwischen den beiden Männern entwickelt sich ein längeres, freundliches Gespräch.

Großaufgebot an Polizisten bei "Pegida"-Demo in Augsburg

Die Polizei begleitete den „Pegida“-Aufmarsch in Augsburg mit einem Großaufgebot, weil sie Konflikte zwischen den „Pegida“-Gegnern und den rechtsgerichteten Demonstranten befürchtete. Bis zu 1500 Menschen stellten sich zeitweise der überschaubaren Gruppe von rund 40 Pegida-Leuten entgegen. Erstmals setzte die Polizei in Augsburg dabei auch sogenannte Kommunikations-Teams ein.

Insgesamt waren es acht Beamte, jeweils aufgeteilt in Zweier-Gruppen. Sie trugen nicht die eher martialisch wirkenden Einsatzanzüge, sondern statt dessen normale Kleidung und neongelbe Polizei-Warnwesten. Die Beamten suchten das Gespräch mit Passanten, die erstaunt waren über die massive Polizeipräsenz. Sie redeten mit „Pegida“-Gegnern und erklärten ihnen, dass die Polizei sich neutral verhalten muss. Und sie verteilten Zettel, auf denen diese Informationen zusammengefasst waren.

1500 Augsburger stellen sich Pegida-Demonstration...

Das kam gut an. Viele nutzten die Chance, mit den Polizisten zu sprechen. Polizeisprecher Michael Jakob sagt, die Kommunikations-Teams hätten ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. Es sei gelungen, die Maßnahmen der Polizei zu erklären und „sich anbahnende Konfliktsituationen einzufangen“. Es ist ein guter Ausgleich – denn die Polizei zeigte sich am Samstagabend auch von einer anderen Seite. Auf Störer reagierten die Beamten der Bereitschaftspolizei mit Härte.

Bereitschaftspolizisten sperrten ganze Straßenzüge ab

Gegendemonstranten, die versuchten, sich dem „Pegida“-Marsch in den Weg zu stellen, wurden ruppig zur Seite gezerrt. Unbeteiligte Passanten, die versehentlich im Weg standen, wurden teils weggeschubst. Immer wieder sperrten Bereitschaftspolizisten, mit Helm geschützt, überraschend ganze Straßenzüge kurzzeitig ab. Gegendemonstranten liefen dabei auf die Polizeikette auf oder wurden dagegen geschoben. Es gab Rangeleien. Demonstranten und Polizisten lieferten sich Wortgefechte und schubsten sich gegenseitig. Polizeisprecher Michael Jakob sagt, die vorübergehendenden Absperrungen seien nötig gewesen. Man habe konkrete Erkenntnisse gehabt, dass Störer den Marsch der „Pegida“-Leute blockieren wollen.

Auch in diesen kritischen Situationen waren die Kommunikations-Teams teils mittendrin im Geschehen – ansprechbar und ohne Helm. Das sorgte mehrmals für Beruhigung bei aufgebrachten Demonstranten. Zu Gewalt kam es nicht. Es flogen keine Wurfgeschosse – auch nicht mit Wasser gefüllt Luftballons, wie es eine Woche zuvor bei einer „Pegida“-Kundgebung in Regensburg der Fall war. Derzeit ermittelt die Polizei gegen vier Personen aus der linken Szene. In einem Fall wegen des Verdachts der Beleidigung, in drei Fällen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die Betroffenen sollen zeitweise ihr Gesicht vermummt haben. Anzeigen gegen beteiligte Beamte lägen bislang nicht vor, teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Großeinsatz der Polizei vor Pegida-Demo

Die Kommunikations-Beamten sind gezielt für ihre Aufgabe ausgewählt worden. „Es wurde darauf geachtet, dass sie bereits eine gewisse Berufserfahrung vorweisen können und speziell im Bereich der Kommunikation und der Konfliktbewältigung geschult sind“, sagt Polizeisprecher Michael Jakob. Das vorrangige Ziel der Polizei sei ein „friedlicher und gewaltfreier Veranstaltungsablauf“ gewesen. Ob und wann die Kommunikations-Teams wieder zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Derzeit würden die Erfahrungen intern bewertet, sagt Michael Jakob. Grundsätzlich stehe man weiteren Einsätzen aber „sehr aufgeschlossen“ gegenüber.

