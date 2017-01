2017-01-11 14:47:44.0

Augsburg Polizistenmord: Gutachter soll angeschossene Polizistin untersuchen

Die Beamtin Diana K. war dabei, als ihr Kollege Mathias Vieth erschossen wurde. Jetzt will sie Geld von den verurteilten Mördern. Wie lange der Zivilprozess dauert, ist offen. Von Holger Sabinsky-Wolf

Der Schmerzensgeld-Prozess der angeschossenen Augsburger Polizeibeamtin Diana K. gegen die verurteilten Polizistenmörder Rudolf Rebarczyk und Raimund Mayr wird sich noch lange hinziehen. Richter Rudolf Weigell gab am Mittwoch bekannt, dass nun erst einmal ein Gutachten über den psychischen Zustand der Polizistin angefertigt wird. Beauftragt mit der Expertise ist der Psychiater Johannes Weiss-Brummer vom Bezirkskrankenhaus Augsburg. Bis das Gutachten fertig ist, dürften Monate vergehen. Danach haben beide Prozessparteien die Gelegenheit, Stellung dazu zu nehmen. Im nächsten halben Jahr ist also nicht mit einem weiteren Prozesstermin zu rechnen. Wie es dann weitergeht – ob der Fall vor dem Zivilgericht zum Beispiel neu aufgerollt wird oder ob die Brüder als Zeugen aussagen müssen - ist im Moment ebenfalls völlig offen.

Der Mord im Augsburger Stadtwald liegt jetzt bereits fünf Jahre zurück. Am 28. Oktober 2011 ist der Polizeibeamte Mathias Vieth, 41, dort bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd erschossen worden. Vieth und seine Kollegin hatten die Täter wahrscheinlich bei der Vorbereitung eines Raubüberfalls überrascht. Die Brüder Rudolf Rebarczyk, 61, und Raimund Mayr, 63, sind rechtskräftig als Mörder verurteilt und sitzen im Gefängnis.

Doch der Fall beschäftigt noch immer die Justiz. Denn die Wunden bei den Opfern der Brüder sind längst nicht verheilt. Diana K., 35, war in der Mordnacht die Streifenpartnerin des erschossenen Beamten. Sie erlitt bei der Schießerei, bei der die Täter unter anderem mit einer Kalaschnikow gefeuert hatten, nur einen Streifschuss im Bereich der Hüfte. Doch sie musste mit ansehen, wie ihr Kollege starb. Auf sich alleine gestellt, in einem dunklen Waldgebiet.

Polizistin fordert 40.000 Euro Schmerzensgeld

Die psychischen Folgen für die Beamtin sind entsprechend massiv. Deshalb fordert sie von den verurteilten Brüdern nun 40.000 Euro Schmerzensgeld. In der Klage ist die Rede von einer posttraumatischen Belastungsstörung und von Panikattacken, an denen die Frau seither leidet. Im Streifendienst kann sie nicht mehr arbeiten. Einige Zeit musste sie in einer psychosomatischen Klinik stationär behandelt werden. Wie sich der psychische Zustand der Beamtin genau darstellt, wird Gegenstand des psychiatrischen Gutachtens sein.

Schon am ersten Prozesstag hatte sich gezeigt, dass es kein einfaches Verfahren sein wird. Die Brüder bestreiten den Polizistenmord bis heute. Das Schwurgericht hatte sie aber aufgrund einer Reihe von Indizien wie DNA-Spuren und bei Razzien gefundenen Tatwaffen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Im Zivilprozess wird auch die Frage sein, ob und wie gründlich noch mal die Schuldfrage aufgerollt werden soll. Alleine auf das Ergebnis des Strafprozesses wird sich Richter Rudolf Weigell nicht berufen können. Beide Seiten können in dem Zivilprozess Beweisanträge stellen. Es wird daher auch vieles davon abhängen, welche Strategie die Rechtsanwälte von Rebarczyk und Mayr einschlagen werden.

Die bekanntesten Kriminalfälle der Region Die Leiche der 1981 entführten Ursula Herrmann wurde bei Schondorf (Kr. Landsberg) gefunden. Sie war in einer Kiste erstickt. 2008 wurde Werner M. zu lebenslanger Haft verurteilt. Foto: dpa

Ob Diana K. überhaupt Chancen hat, jemals Geld von den Brüdern zu bekommen, steht auf einem anderen Blatt. Ihre Anwältin Marion Zech meint: ja. Vom Verdienst eines arbeitenden Häftlings kann ein Teil gepfändet werden. Und sollte einer der beiden rechtskräftig verurteilten Mörder eines Tages seine Geschichte in den Medien vermarkten, müsste er Honorare an Diana K. abtreten.

Supermarktkette will Geld von Überfall zurück

Die Klage der Polizeibeamtin ist nicht das einzige Zivilverfahren zu dem Komplex, das derzeit am Augsburger Landgericht verhandelt wird. Eine Supermarktkette klagt gegen Rudolf Rebarczyk wegen eines Raubüberfalls, den die Brüder im Frühjahr 2011 begangen haben sollen. Auch in diesem Fall wurde ihre Schuld bereits festgestellt. Die Supermarktkette fordert die Beute zurück – gut 4000 Euro.

Der Mord am Augsburger Polizisten Mathias Vieth 1 von 27 vorherige Seite nächste Seite

Der Augsburger Polizeibeamte Mathias Vieth wird am frühen Morgen des 28. Oktober 2011 im Augsburger Siebentischwald von unbekannten Tätern erschossen.

Der Streifenbeamte und seine Kollegin wollen an diesem Freitagmorgen gegen drei Uhr auf einem Parkplatz am Augsburger Kuhsee ein Motorrad mit zwei Männern kontrollieren.

Die beiden Verdächtigen flüchten sofort in den nahen Siebentischwald, die Beamten nehmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf.

Im Wald stürzen die Motorradfahrer. Dann kommt es zu einem Schusswechsel zwischen Beamten und Tätern. Der 41-jährige Polizeibeamte wird trotz Schutzweste tödlich am Hals getroffen, seine Kollegin durch einen Schuss an der Hüfte verletzt.

Die Täter flüchten. Eine anschließende Großfahndung, an der sich mehrere hundert Polizeibeamte beteiligen, bleibt ohne Erfolg.

Die Augsburger Polizei richtet noch am gleichen Tag eine Sonderkommission ein. Der Soko "Spickel", benannt nach dem Augsburger Stadtteil, in dem die Tat geschah, gehören zunächst 40 Beamte an.

Zwei Tage nach dem Polizistenmord geben die Ermittler bekannt, dass das Motorrad der beiden Täter in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2011 im Stadtgebiet von Ingolstadt gestohlen worden war. Dabei wurde die rund 15 Jahre alte Honda kurzgeschlossen.

Drei Tage nach dem tödlichen Schusswechsel rückt die Polizei erneut mit einem Großaufgebot im Augsburger Spickel an. Taucher von Polizei und Feuerwehr suchen in den Kanustrecken des Eiskanals nach Gegenständen.

Am 3. November wird Mathias Vieth bestattet. Am gleichen Tag stockt die Polizei die Soko "Spickel" auf 50 Beamte auf. Zugleich wird die Belohnung, die zur Aufklärung des Polizistenmordes ausgesetzt ist, auf 10.000 Euro erhöht.

Ein Abgleich von DNA-Spuren, die am Tatort gesichert werden konnten, mit der bundesweiten DNA-Datenbank ergibt laut Polizei keinen Treffer.

Am 7. November findet im Augsburger Dom die offizielle Trauerfeier für Mathias Vieth statt. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nimmt an ihr teilt.

Zehn Tage nach dem Augsburger Polizistenmord greift die Sendung "Aktenzeichen XY" den Fall auf. Zwar gehen daraufhin mehrere Hinweise ein, eine heiße Spur ist aber nicht darunter.

Dezember 2011: Die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wird auf insgesamt 100.000 Euro erhöht.

Am 29. Dezember 2011 nimmt die Polizei in Augsburg und Friedberg zwei Verdächtige fest. Es handelt sich um die Brüder Rudi R. (56) und Raimund M. (58). Schnell wird bekannt: Der Jüngere hat bereits 1975 einen Augsburger Polizisten erschossen.

Nach der Festnahme entdecken die Fahnder etliche Waffen und auch Sprengstoff. Belastet wird einer der Verdächtigen durch DNA-Spuren, die am Tatort gefunden wurden.

Auf die Spur der beiden Männer kamen die Ermittler über ein Fahrzeug. Der Wagen war in Tatortnähe beobachtet worden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Brüder des Öfteren mit diesem Wagen unterwegs waren.

Mitte Januar ergeht auch Haftbefehl gegen die Tochter von Raimund M.. Bei ihr wurden Anfang Januar drei Schnellfeuergewehre und acht Handgranaten gefunden, die ihr Vater und dessen Bruder Rudi R. versteckt haben sollen.

Im Juli 2012 wird die Tochter von Raimund M. verurteilt. Das Gericht spricht sie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffengesetz, wegen Geldwäsche, Hehlerei und Diebstahl schuldig.

August 2012 Die Augsburger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Brüder Raimund M., 60, und Rudi R., 58, wegen Mordes am Polizisten Mathias Vieth. Außerdem listet die Anklage fünf Raubüberfälle auf.

Es zeichnet sich ein Mammutprozess ab. Das Landgericht Augsburg setzt mehr als 49 Verhandlungstage an.

21. Februar 2013: Der Mordprozess gegen die Brüder beginnt unter großen Sicherheitsvorkehrungen - und mit einem Eklat. Rudi R. beschimpft den Staatsanwalt als "Drecksack".

August 2013: Das Gericht hat den Mordkomplex abgearbeitet und beginnt mit der Beweisaufnahme zu den Raubüberfällen. Viele Beobachter rechnen mit einem Mordurteil.

September 2013: Ein Gutachter stellt fest, dass sich M.s Gesundheitszustand nach 15-monatiger Isolationshaft so verschlechtert hat, dass er verhandlungsunfähig ist.

November 2013: Das Gericht setzt den Prozess gegen M. aus. Er bleibt vorerst in Haft. Gegen seinen Bruder Rudi R. wird normal weiterverhandelt.

Februar 2014: Rudi R. wird zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sieht bei ihm eine besondere Schwere der Schuld und ordnet die anschließende Sicherungsverwahrung an.

September 2014: Der neue Prozess gegen Raimund M. beginnt.

Februar 2015: Der Bundesgerichtshof bestätigt das Augsburger Urteil gegen Rudolf R.

Beim Überfall hatten zwei Maskierte das Personal mit Pistolen und Schlagstöcken bedroht. Die Beute bestand ausschließlich aus Münzgeld. Als die Ermittler im Dezember 2011 die Wohnungen und Verstecke der Brüder durchsuchten, stießen sie auch auf mehrere tausend Euro Münzgeld. Laut Polizei ebenso in Rollen verpackt wie die Beute aus dem Supermarkt-Überfall.

Doch als Zeuge im Zivilprozess hatte Raimund Mayr im November eine andere Geschichte erzählt. Das Geld stamme nicht aus einem Überfall, sondern von einem Waffengeschäft. Detailliert berichtete er von einem Mann, der nach Augsburg gekommen und ihm Waffen abgekauft habe. Der habe mit Münzgeld bezahlt. Ende Januar soll auch Rudolf Rebarczyk dazu befragt werden. Er hat im Jahr 1975 schon einmal einen Augsburger Polizisten erschossen und sitzt zum zweiten Mal eine lebenslange Strafe ab. Zeugenvernehmungen der beiden Brüder sind für Polizei und Justiz eine große Belastung. Weil Rebarczyk und Mayr als extrem gefährlich gelten, werden sie bei den Transporten aus dem Gefängnis jeweils von etlichen Polizeibeamten scharf bewacht.