2017-07-18

Augsburg / Ingolstadt Preise für Mietwohnungen steigen stark

Für Menschen, die mit einem Umzug nach Augsburg liebäugeln, könnte gelten: Besser jetzt als später. Diesen Schluss lässt zumindest die jüngste Entwicklung der Mietpreise zu.

Viele Studenten und Neubürger werden sich ärgern: Denn wer in Augsburg einen neuen Mietvertrag abschließt, muss im bundesweiten Vergleich einen besonders hohen Preisanstieg hinnehmen.

Die Preise für neue Mietverträge in Augsburg sind im vergangenen Jahr gegenüber 2015 um durchschnittlich 5,5 Prozent gestiegen. Das berichtet die Zeitschrift Finanztest, die für ihre neue Ausgabe die Daten von 115 Städten und Kreisen in Deutschland auswertete.

Neue Mietverträge: München und Berlin vor Augsburg und Ingolstadt

Die Zahlen zeigen: Nur in München (Anstieg um 6,4 Prozent) und Berlin (6 Prozent) steigen die Preise für neue Mietverträge stärker an als in Augsburg, das sich den dritten Platz mit Ingolstadt teilt. Damit hält sich Augsburg wie in den Vorjahren auf einem aus Sicht vieler Mieter unrühmlichen Spitzenplatz.

Dabei muss aber auch gesagt werden: Bei den absoluten Preisen für neue Mietverträge liegt Augsburg weit hinter Städten wie München (je nach Lage und Ausstattung zwischen 15 und 30,10 Euro pro Quadratmeter), Frankfurt (12,10 bis 26 Euro) und Hamburg (10,20 bis 24,60 Euro).

Finanztest: Ingolstadt teurer als Augsburg

In Augsburg werden laut Finanztest "nur" zwischen 8 und 13,60 Euro pro Quadratmeter fällig. Selbst in Ingolstadt sind die Preise durchschnittlich deutlich höher: Sie liegen bei 9,90 bis 19,40 Euro pro Quadratmeter. axhe

