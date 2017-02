2017-02-03 12:17:00.0

Augsburg Pro Augsburg fordert städtische Prämie für Elektro-Räder und -Roller

Fraktion stellt entsprechenden Antrag bei der Stadt

Pro Augsburg fordert von der Stadt, zur Förderung von Elektromobilität den Kauf von Elektro-Zweirädern finanziell zu unterstützen, wenn dafür ein Benzin-Zweirad aufgegeben wird. Auch die Bezuschussung von Privatleuten beim Kauf von Elektro-Lastenrädern sei zu überprüfen. Viele Autofahrten, etwa für Einkäufe, könnten so gespart werden. Tübingen und München praktizieren bereits ähnliche Modelle. Entsprechende Anträge hat Pro Augsburg bereits in die Finanzberatungen eingebracht, die am kommenden Montag fortgesetzt werden. „Dann kann die Stadtregierung schon zeigen, ob sie das Thema ernst nimmt“, so Pro Augsburg. (skro)