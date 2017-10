2017-10-19 17:41:31.0

Raum Augsburg Probiertour auf dem Stadtmarkt und mehr: Was am Wochenende los ist

Am Wochenende ist in der Region viel los. Von Livemusik bis Schlemmen auf dem Stadtmarkt findet sich da für jeden etwas. Hier ein paar Tipps zum Wochenende.

Party, Comedy oder Sport - das Wochenende bietet eine Menge interessanter Veranstaltungen in der Region. Hier ein Überblick:

Das Augsburger STAC-Festival auf dem Reese-Gelände startet in sein zweites Wochenende. Dort erwartet Besucher ein breites kulturelles Programm mit Rockmusik und Tanz. Rund 3500 Akteure präsentieren sich auf dem STAC-Festival. Am Freitag ab 18 Uhr beginnt die lange Rock- und Metalnacht. Am Samstag gibt es einen großen Tanz-Wettbewerb. Noch mehr Infos und Tickets gibt es hier.

Stac Festival 2017: Bilder der Eröffnung Die schönsten Bilder von der Eröffnung des Stac Festival im Reese Theater Foto: Michael Hochgemuth

Comedy und Livemusik

Coverrock spielen am Freitagabend die Jungs von Lifeline im Augsburger Spectrum in der Ulmer Straße. Die Band hat über 25 Jahre Erfahrung und spielt einen Mix aus Rock-Klassikern, Blues und Popsongs. Los geht es 20 Uhr. Tickets kosten 16 Euro an der Abendkasse.

Ebenfalls am Freitagabend ist der Comedian Dodokay in der Gersthofer Stadthalle zu sehen. Für seine Show "Schwaben - Menschen - Abenteuer" hat der Künstler Filmarchive aus der ganzen Welt durchstörbert. Auf der Bühne synchronisiert er einige Filmschnipsel mit typisch schwäbischem Humor. Online ist die Show bereits ausverkauft, doch an der Abendkasse gibt es noch Tickets. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Noch bis zum Sonntag findet die Lechhauser Kirchweih statt. Im Augsburger Stadtteil Lechhausen gibt es einen kleinen Vergnügungspark, ein Festzelt und ein Kulturprogramm. Die Öffnungszeiten sind von Freitag bis Samstag von 13 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 21 Uhr.

Der Kabarettist Niko Fermanek erzählt am Freitag um 20 Uhr in der Augsburger Kresslesmühle vom wahren Leben. In seinem Programm "Gleich, Schatz", geht es um die täglichen Peinlichkeiten und Katastrophen, die Männer so auslösen. Zum AZ-Kartenservice geht es hier.

Kulinarische Führung auf dem Stadtmarkt

Eine leckere Erlebnistour auf dem Stadtmarkt im Herzen Augsburgs gibt es am Freitag ab 13.30 Uhr. Mit einem ortskundigen Tourguide geht es dabei drei Stunden lang über den historischen Markt. Dabei werden sieben Speisen von sieben Anbietern probiert. Die Kosten liegen bei 33 Euro für Erwachsene und 15,50 Euro für Kinder. Tickets gibt es hier.

So schön ist es auf dem Augsburger Stadtmarkt Vor allem samstags ist der Stadtmarkt gut besucht. Das freut dann auch ... Foto: Peter Fastl

Sportlich wird es am Samstag in der WWK-Arena. Der FC Augsburg trifft auf Hannover 96. Zuletzt kam der FCA gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu einem 2:2 Unentschieden. Hannover kassierte zuletzt die zweite Saisonniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Der FCA liegt mit 12 Punkten zur Zeit auf dem achten Tabellenplatz. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. kinp

Lesen Sie auch: Am Wochenende trifft sich auf dem Stadtmarkt halb Augsburg