2017-09-21 11:41:00.0

Augsburg Prozess gegen Linus Förster: Gericht lässt einen Missbrauchsvorwurf fallen

Zeuginnen sollen heute beim Prozess schildern, wie Linus Förster sie missbrauchte und heimlich filmen konnte. Ein Missbrauchsvorwurf besteht aber nicht mehr. Von Holger Sabinsky-Wolf

In dem Prozess gegen den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster wegen sexueller Straftaten hat das Gericht einen Missbrauchsvorwurf fallen gelassen. Der Fall eines laut Anklage versuchten schweren sexuellen Missbrauchs wurde am Donnerstag mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Eine 29 Jahre alte Zeugin sagte in dem Prozess aus, dass Förster im November 2014 nach einer gemeinsamen Nacht noch einmal gegen ihren Willen mit ihr Sex haben wollte, als beide nebeneinander im Bett lagen. Förster hatte dies bestritten. Doch obwohl die Berliner Lehrerin in dem Verfahren die Vorwürfe aus der Anklage bestätigte, regte der Vorsitzende Richter Lenart Hoesch die Einstellung des Verfahrens an.

Denn die Zeugin hatte beschrieben, dass Förster irgendwann von ihr abgelassen habe, als sie sich schlafend gestellt und weggedreht habe. Dies sei als strafbefreiender Rücktritt von der Tat zu werten, sagte Hoesch.

Prozess gegen Linus Förster: Auch Prostituierte sagt aus

Der zweite Prozesstag in der Sex-Affäre um den ehemaligen Landtagsabgeordneten Linus Förster steht ansonsten ganz im Zeichen der Opfer des 52-Jährigen. Auch sieben weitere Frauen sagen aus.

Auch die Prostituierte, die den Fall erst ins Rollen gebracht hat, ist heute als Zeugin geladen. Förster hatte versucht, sie heimlich beim bezahlten Sex zu filmen. Sie bemerkte dies aber und nahm den Speicherchip der Kamera an sich. Als Förster sich den Chip zurückholen wollte, gab es Streit. Der Ex-Abgeordnete verletzte die asiatische Liebesdame leicht am Finger und warf sie aufs Bett. Als die Frau und eine Kollegin mit der Polizei drohten, zog Förster sich an und verließ fluchtartig die Bordellwohnung.

Die Prostituierte ging tags darauf mit dem Chip zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei stellte Fotos des Verdächtigen zur Fahndung ins Polizei-Intranet. Wochen später meldete sich eine Polizeibeamtin, die den Mann erkannt hatte. Sie war acht Jahre lang Linus Försters Freundin gewesen. Auch sie kommt heute als Zeugin.

Das ist Linus Förster

Linus Förster heißt eigentlich Heinrich Linus Förster. Den "Heinrich" hat er allerdings abgelegt.



Förster wurde am 2. August 1965 in Augsburg geboren.



Er ging in Augsburg zur Schule, machte sein Abitur und studierte danach an der Uni Augsburg Politik, Geschichte und Volkswirtschaft.



Seine Doktorarbeit verfasste er zum Thema "Systemtransformation am Beispiel der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus".



15 Jahre lang war Förster Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg.



Seit 2003 saß der Augsburger für die SPD im Bayerischen Landtag. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politikwissenschaft an der Uni Augsburg.



Förster war im Landtag stellvertretender Vorsitzender des Auschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen, Vorsitzender des Arbeitskreises für Bundes- und Europaangelegenheiten der SPD-Fraktion und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zudem war er Mitglied im Landesvorstand der Bayern-SPD und Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben.



Privat sind Musik und Theater seine Welt. Er spielt in den Bands "Hopfenstrudel" und "Real Deal" die Backgroundgitarre.



Förster ist nicht verheiratet.

Linus Förster zahlt Entschädigungen an Opfer

Mit mehreren der Opfer hat der Angeklagte einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Insgesamt zahlt er mehr als 30.000 Euro Entschädigung an die Frauen. Auch die Prostituierte soll Geld bekommen. Försters Verteidiger Walter Rubach will ihr die 1250 Euro noch heute bar ausbezahlen. mit dpa

