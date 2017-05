2017-05-15 17:57:00.0

Augsburg Prozess um Bodyguard: Urteil ist rechtskräftig

Es bleibt dabei: Ein 52-jähriger Bodyguard, der im Juni 2016 einem Mann vor dem Restaurant L’Osteria ins Bein schoss, erhält wegen gefährlicher Körperverletzung eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung. Daneben muss er dem Geschädigten 10000 Euro zahlen. Wie berichtet, hatte die dritte Strafkammer des Augsburger Landgerichts vor zwei Wochen das Urteil gefällt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten das Urteil noch im Gerichtssaal akzeptiert, der Nebenklagevertreter aber noch keine Erklärung dazu abgeben. Nach Informationen unserer Zeitung ist das Urteil mittlerweile rechtskräftig, auch die Nebenklage hat demnach keine Rechtsmittel eingelegt. Der Bodyguard war im Juni 2016 von einem Geschäftsmann angeheuert worden. Dieser war am Tag der Tat in dem Restaurant auf Männer aus der Immobilienbranche getroffen, von denen sich einer von dem Geschäftsmann geprellt fühlte. Vor der Tür des Restaurants kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Leibwächter eine Pistole zückte und schoss. Bis heute leidet das Opfer unter der Tat. (jaka)