Augsburg Prozess um Einbrüche: Mittäter oder Helfer?

Im Prozess um 20 Einbrüche in Augsburg und Umgebung waren zwei Männer angeklagt. Einer nahm am Ende glücklich seine Frau in den Arm. Von Klaus Utzni

Im Prozess um eine Serie von rund 20 Wohnungseinbrüchen im Sommer 2016 in Augsburg und Königsbrunn mit einem Beuteschaden von rund 70000 Euro hat die 3. Strafkammer beim Landgericht ein zumindest für einen der Angeklagten überraschendes Urteil gefällt: Der 47-jährige Rumäne T. (Verteidiger: Felix Dimpfl) kam mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon. Nach zehn Monaten Untersuchungshaft wurde er auf freien Fuß gesetzt, nahm seine Frau mit Tränen in den Augen in die Arme. Der Mitangeklagte C., 32, (Verteidiger: Bülent Secgin) muss vier Jahre und zehn Monate hinter Gitter.

Anklage abgespeckt

Im Laufe des über zwei Wochen andauernden Verfahrens hatte das Gericht die ursprüngliche Anklage stark abgespeckt und die Mehrzahl der einzelnen Fälle eingestellt. Ursprünglich war die Anklage von einem bandenmäßigen Vorgehen ausgegangen. Dazu gehören nach der Rechtsprechung zumindest drei Täter (nicht Helfer), die untereinander Straftaten abgesprochen haben. Der Rumäne T. hatte, wie er selbst einräumte, mehreren Landsleuten in seiner Wohnung Unterschlupf geboten und jeweils zwei Täter zu den Einbruchsobjekten gefahren. Bei einem Teil der Einbrüche soll dann der Angeklagte C. Schmiere gestanden haben, während ein weiterer Rumäne P. die Türen mit Spezialwerkzeugen knackte und die Wohnungen ausräumte. Dabei war in einem Fall auch ein Kilo pures Gold erbeutet worden. P. ist in Spanien festgenommen worden und sitzt dort in Auslieferungshaft.

Täter oder Helfer?

In der Urteilsbegründung sprach Vorsitzender Richter Roland Christiani die „schwierigen Beratungen“ des vierköpfigen Richtergremiums an. Eine der Fragen war: Handelte T. als Mittäter oder nur als Helfer? Das Gericht schloss sich letztlich der Rechtsauffassung von Verteidiger Felix Dimpfl an. T. sei lediglich wegen Beihilfe in vier Fällen zu verurteilen gewesen. Auch habe eine Bandenabsprache nicht stattgefunden. T. sei ein „kleines Rädchen am Wagen“ gewesen. „Die Bewährungsstrafe wird hoffentlich lebenslang Wirkung zeigen“, sprach Christiani eine positive Sozialprognose für den Rumänen an. Der hatte in seinem von Emotionen getragenen „letzten Wort“ erklärt: „Ich bin nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten, nicht um einzubrechen.“ Mit dem Arbeiten für die Allgemeinheit kann der 47-Jährige gleich beginnen. Das Gericht hat ihm zur Auflage gemacht, 320 Stunden soziale Hilfsdienste abzuleisten.

Der Angeklagte C., der sich im Prozess stets für unschuldig erklärt hatte, wurde letztlich wegen dreier Einbrüche verurteilt – aufgrund eines Puzzles von Indizien, wie Richter Christiani begründete. „Wir waren uns zweifelsfrei sicher, dass er Täter ist, obwohl er klug genug war, keine Spuren zu hinterlassen“. Ob die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptieren wird, ist unklar. Anklagevertreterin Marlies Dorn hatte für T. fünf Jahre und für C. siebeneinhalb Jahre Gefängnis gefordert.