2017-02-23 16:48:00.0

Augsburg Puppenkiste: Hänsel und Gretel kämpfen gegen Schwarzarbeit

Auf die böse Hexe und auf den Wolf pfeifen sie gerade. Hänsel und Gretel und die sieben Geißlein aus der Augsburger Puppenkiste haben derzeit Wichtigeres zu tun. Die Märchenfiguren kämpfen wieder gegen Schwarzarbeit. In Kooperation mit der Minijob-Zentrale wurden in der Puppenkiste zwei Werbespots produziert, wie auch schon in den Jahren zuvor. Darin treten Hänsel und Gretel und die sieben Geißlein für die einfache Anmeldung von Minijobbern in Privathaushalten ein. Klaus Marschall, Leiter der Puppenkiste findet dies gut. Man setze ein Zeichen gegen Schwarzarbeit und fordere Respekt für Arbeitnehmerrechte. Die neuen Werbestreifen mit der Puppenkiste werden voraussichtlich ab April 2017 in den TV-Werbeblöcken zu sehen sein. Danach sind sie im online bei der Minijob-Zentrale abrufbar.