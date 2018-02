2018-02-05 10:10:00.0

Augsburg Radfahrer fordern kostenlose Abstellplätze

Die Stadt will das Radchaos im Pferseer Tunnel beseitigen. Verbotsschilder ändern nichts am Grundproblem. Und neue Parkflächen sind nicht in Sicht. Von Constanze Eßer

Problemstelle Pferseer Tunnel: Fußgänger, Rad- und Autofahrer treffen hier auf engstem Raum aufeinander. Foto: René Lauer (Archiv)