2017-05-18 16:59:00.0

Augsburg Radl-Nacht in Augsburg: Das ist die neue Strecke

Die erste Radlnacht in Augsburg war ein Erfolg. Am 15. Juli folgt jetzt die zweite Auflage - auf einer neuen Strecke.

Die Premiere im Vorjahr war ein Erfolg für die Fahrradstadt Augsburg: 3500 Radler nahmen an der ersten Radlnacht teil. Die Strecke führte damals als Rundkurs vom Königsplatz aus über den Tunnel der Schleifenstraße und Teile der Innenstadt zurück zum Kö. Allerdings gab es wegen des langgezogenen Trosses von Radlern teils massive Behinderungen für andere Verkehrsteilnehmer. Autofahrer klagten über lange Umwege und Absperrungen, die teils schlecht ausgeschildert waren. Einzelne Anwohner sagten, dass sie stundenlang nicht die Straße überqueren konnten, wie es in der Sitzung des Bauausschusses hieß. Auf diese Klagen reagieren die Veranstalter.

Start in der Maximilianstraße

Es gibt zwar eine Neuauflage der langen Radlnacht aber mit geänderten Vorzeichen, sagt Baureferent Gerd Merkle. Termin ist am Samstag, 15. Juli. Ein Rundkurs durch die Innenstadt ist allerdings nicht mehr vorgesehen. Start ist dieses Mal in der Maximilianstraße. Der Weg führt über die City-Galerie auch wieder durch den Tunnel der Schleifenstraße. Weitere Stationen sind die Messe, der Stadtteil Göggingen und die Wertach. Ziel ist das Rosenaustadion. Gestartet wird voraussichtlich um 21 Uhr. Die lange Radlnacht, die es auch in anderen Städten gibt, ist Teil des Projekts "Fahrradstadt 2020". Die Veranstaltung ist mit 100000 Euro veranschlagt, wobei Sponsoren einen Teil davon tragen.