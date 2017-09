2017-09-25 15:44:00.0

Augsburg Radler belästigt junge Frau und beschimpft sie

In der Innenstadt hat ein unbekannter Radler einer jungen Frau aufs Gesäß geschlagen. Wenig später kehrte er zurück und beschimpfte sie.

Plötzlich spürte sie einen Schlag auf ihr Gesäß und sah zeitgleich einen Radler an sich vorbeifahren: Eine junge Frau ist laut Polizei am Samstag in Augsburg zwischen 16.15 und 16.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden.

Die 18-Jährige, eine 28-Jährige und ein Säugling waren in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs, als es zwischen den Hausnummern 9 und 11 zu dem Zwischenfall kam. Der Radler fuhr weiter, kehrte aber wenig später zurück.

Das Rad war zu klein für ihn

In der Max-Gutmann-Straße beschimpfte der Radler laut Polizei die junge Frau. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, er war schlank, hatte kurzes gelocktes schwarzes Haar, eine kahle Stelle im Nackenbereich und sprach keinen erkennbaren Dialekt. Das Fahrrad wirkte laut Polizei zu klein für ihn; es könnte ein weißes Mountainbike gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3232710 entgegen. (AZ)