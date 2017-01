2017-01-17 18:05:00.0

Telefonische Hotline Radler können Problemstellen dem Winterdienst melden

Die Stadt Augsburg bietet eine telefonische Hotline für Winterradler an. Es geht um mögliche Gefahrenstellen. Von Eva Maria Knab

In Wien ist es schon länger möglich: Winterradler können Problemstellen auf den Radwegen beim städtischen „Schneetelefon“ melden. Jetzt bietet auch die Stadt Augsburg eine telefonische Hotline für Winterradler an.

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) fordert Radfahrer dazu auf, sich telefonisch an die Stadtreinigung zu wenden, wenn sie Gefahrenstellen entdecken. Die Telefonnummer ist 0821/324-4815, das Telefon ist in der Regel morgens ab 6.30 Uhr besetzt. Im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten sollen diese Gefahrenstellen dann beseitigt werden.

Die Expertengruppe „Winterdienst auf Radwegen“ hat inzwischen in einer mehrstündigen Rundfahrt die aktuelle Situation unter die Lupe genommen. Sie kam zu folgenden Ergebnissen: Bisher immer wieder auftretende Gefahrenstellen, die mit zusammengeschobenen Schneehaufen etwa an Kreuzungen zusammenhängen, konnten reduziert werden. Dies sei ein Ergebnis der stärkeren Sensibilisierung der Einsatzkräfte für die Belange der Radfahrer, so der Referent. Wie die Experten weiter feststellten, sind die getrennten Radwege abseits der Fahrbahn gut benutzbar. Die abmarkierten Radwege auf den Straßen seien dagegen schwerer zu befahren, da ein- und ausfahrende Fahrzeuge immer wieder Schnee und Matsch auf die Radwege befördern – vor allem neben Parkbuchten.

Um die Situation zu verbessern, werden die Radwege wiederholt nachgeräumt, so Erben. Dies sei jedoch nur möglich, solange diese Schnee- und Matschreste nicht festgefroren sind und vom Schneepflug nicht mehr abgeschoben werden können.

Unterm Strich kommt Erben zu dem Ergebnis, dass nach den ersten massiven Schneefällen und dem Räumeinsatz im Stadtgebiet die Nutzung der Radwege gut möglich ist. Allerdings sei auch klar, dass bei dauerhaftem Schneefall ein schneller Räumdienst auf Radwegen nur mit zusätzlichen Finanzmitteln für die Stadtreinigung möglich sei. Dazu müsse der Stadtrat in den Haushaltsberatungen eine Entscheidung treffen.