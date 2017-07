2017-07-15 22:18:06.0

Augsburg Radlnacht lockt tausende Fahrradfahrer auf Augsburgs Straßen

Tausende Teilnehmer nahmen an der zweiten Augsburger Radlnacht teil. Für Aufregung sorgten am Nachmittag etliche parkende Autos entlang der Route, die abgeschleppt werden mussten. Von Jan Kandzora

Die zweite Augsburger Radlnacht hat am Samstagabend wieder tausende Teilnehmer angezogen. Die Radler starteten gegen 21 Uhr in der Maximilianstraße,. Die Route führte unter anderem über die City-Galerie und durch den Schleifenstraßentunnel zum Rosenaustadion, wo gegen 22 Uhr die ersten Teilnehmer ankamen.

Für die Teilnehmer war die Radlnacht ein gelungener Abend, Autofahrer und Tramfahrer mussten Verkehrsbehinderungen und Sperrungen in Kauf nehmen. Auch schienen nicht alle Anwohner im Vorfeld von der Veranstaltung mitbekommen zu haben: Am Nachmittag ließ die Polizei etliche Autos in der Maximilianstraße abschleppen, die entlang der Route geparkt waren.

ANZEIGE

Lesen Sie auch:

Programm und Straßensperrungen: Alles Wichtige zur Radlnacht 2017