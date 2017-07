2017-07-07 15:16:20.0

Augsburg Räuber fesseln und knebeln Heimbewohnerin

Pflegebedürftige 73-Jährige wacht nachts auf und wird von maskierten Tätern gefesselt. Sie erbeuten einen hohen Bargeldbetrag

Schreckensnacht für eine 73-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims im Bereich der Luther-King-Straße in Kriegshaber: Sie wachte nachts auf und sah neben ihrem Bett zwei schwarz gekleidete, maskierte Personen stehen, die sie fesselten und knebelten.

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende vergangener Woche, wurde aber erst jetzt von der Polizei öffentlich gemacht. Offenbar stand der genaue Ablauf der Tat zunächst nicht fest.

Laut Ermittlungen wurde die 73-Jährige am Abend des Donnerstag, 29. Juni, von einer Pflegekraft bettfertig gemacht. Diese ging gegen 20.15 Uhr aus der Wohnung. Die Seniorin ging gegen 23.30 Uhr ins Bett. Nach einiger Zeit wachte sie wieder auf und sah neben ihrem Bett zwei schwarz gekleidete, maskierte Personen. Die Frau wurde an den Händen gefesselt. Um Hilfeschreie zu verhindern, knebelten die Täter sie, so die Ermittlungen. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung und stahlen einen hohen fünfstelligen Betrag, so die Frau.

Die Beschreibung der Täter ist mager: Es ist nicht bekannt, ob sie männlich oder weiblich waren. Klar ist, dass sie Masken trugen und zum Abtransport der Beute eine große rote Stofftasche verwendeten, die der Seniorin gehörte.

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu zwei dunkel gekleideten Personen, die sich in der Nacht auf Freitag im Bereich der Luther-King-Straße und dem danebenliegenden Park am Supply-Center mit dem See bis zur Wendemöglichkeit vor dem Restaurant „Palladio“ aufgehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (skro)