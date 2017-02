2017-02-23 12:48:40.0

Augsburg Räuber scheitert mit Überfall auf Bäckerei

Ein Räuber scheiterte am Donnerstag mit einem Überfall auf eine Bäckerei in Haunstetten. Wenig später fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter.

In Haunstetten hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, betrat der 25-Jährige um 5 Uhr eine Bäckerei in der Bürgermeister-Widmeier-Straße und forderte eine 54-jährige Verkäuferin auf, die Einnahmen herauszugeben. Der Mann hielt dabei eine Waffe vor sich.

Die Verkäuferin reagierte nicht auf die Forderung und rief stattdessen ihren Chef. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute.

Die Polizei fasste den mutmaßlichen Räuber wenig später in der Nähe des Tatorts. Die Polizei prüft, ob der Mann für weitere Überfälle verantwortlich ist. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. AZ