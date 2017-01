2017-01-18 22:15:45.0

Augsburg Räuber überfallen Tankstelle in Haunstetten

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten haben zwei unbekannte Männer eine Tankstelle überfallen. Die Täter sind auf der Flucht.

Laut Polizei betraten die beiden Räuber am Mittwoch gegen 20.45 Uhr die Tankstelle in der Inninger Straße. Sie waren mit Kapuzen und Sonnenbrillen maskiert und trugen Jeans. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Sie betraten die Tankstelle und forderten von der Aufsicht in der Tankstelle Bargeld. Das holten sie sich schließlich aus der Kasse und stahlen auch noch Zigaretten. Die beiden Männer flüchteten zur Fuß. Eine Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief zunächst ohne Erfolg. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen. nos