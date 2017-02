2017-02-19 16:16:00.0

Augsburg Randalierer verletzt zwei Polizisten

Sie kamen, um einen Streit unter Nachbarn zu schlichten. Am Ende verletzte einer der Beteiligten aber zwei Polizisten und bedrohte sie.

Was mit einem Nachbarschaftsstreit in der Schwibbogengasse begann, endete für zwei Polizisten mit Verletzungen. Sie wollten am Freitag gegen 16.40 Uhr den Streit zwischen zwei Nachbarn schlichten. Dabei drohte ein 47-Jähriger Beteiligter den Polizisten an, dass er sie umbringen werde. Nachdem der alkoholisierte Mann durch die Einsatzkräfte gefesselt wurde, stieß er einem Beamten laut Polizeibericht unvermittelt mit dem Kopf ins Gesicht. Einem zweiten Beamten trat er auf der Treppe stehend mit dem Fuß in den Rücken. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der Randalierer beleidigte die Polizeibeamten weiterhin und drohte diesen mehrfach an, sie umzubringen. Eine Ermittlungsrichterin ordnete an, dass der Mann vorübergehend in Gewahrsam muss, um weitere Gewalttaten zu verhindern. (mb)