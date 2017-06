2017-06-09 22:34:54.0

Augsburg Randalierer wütet im Holbein-Gymnasium

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände des Holbein-Gymnasiums randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Auskunft der Polizei überstieg der Täter das geschlossene und versperrte Zufahrtstor der Schule und gelangte so in den Hinterhof, wo er die Außenbestuhlung umwarf und zwei Sonnenschirme beschädigte, indem er die Verankerung aus dem Boden riss und die Sonnenschirme dadurch verbog. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/3232110. jaka